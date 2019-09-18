【蔡清祥專訪】防中資介入大選？　蔡清祥：最重要先截不明境外資金

▲ETtoday專訪法務部長蔡清祥。（圖／記者許靖騏攝）



記者蘇位榮／台北報導

2020年總統、立委二合一選舉逐漸加溫，法務部長蔡清祥指出，許多跡象顯示，境外資金與假訊息介入選舉的情形愈來愈嚴重，檢調偵辦因證據問題，尚需突破，法務部將統籌檢警調廉機關，以「科技查賄」及「雲端反賄」為主軸，全面查賄選。



蔡清祥表示，去年九合一大選期間，調查局偵辦對岸介入選舉的案件，報請檢察官偵查的案件達九件，其中二案涉行賄罪，一案不起訴，二案尚在偵查中，其餘四案因查無具體事證，由檢察官簽結。明年初總統和立委二合一選舉在即，調查局啟動查賄，目前偵辦的案件，已經發現有參選人招攬支持者樁腳赴陸旅遊，是否接受落地招待綁樁及接受金援，仍在調查中。



要如何遏止中資介入選舉，蔡清祥指出，去年九合一大選已看到對岸以各種不同管道介入選舉，這次二合一選舉亦是蠢蠢欲動，介入的方法、技巧與型能愈來愈高明，檢調偵辦確實有相當的難度。他認為，抑制中資影響台灣選舉，最重要是先截不明的境外資金，目前國內相關機關已採取措施，除了金融機構建置內稽內控制度，針對境外資金匯入交易，落實調查客戶及資金來源與交易目的之外，檢調也與金融機構建立聯繫管道，相互交流辨識，及時偵測異常跨境資金移轉的技巧，共同斬斷異常金流。

他表示，這次的總統和立委選舉，型態上屬於中央型選舉，根據以往的經驗，選舉刑事案件的件數不若去年九合一地方選舉多，且以賄選型態居多，但仍將面臨挑戰，包括：選舉賭盤影響選舉公平性、境外資金介入選舉、假訊息外速傳播影響選情，這些都是檢調要查辦的重點。

蔡清祥強調，最高檢察署已成立「查察賄選與暴力督導小組」，全國各地檢署也同步成立執行小組，檢警調廉將全面投入選舉查緝，法務部將秉持依法行政，統籌檢警調廉機關，以「科技查賄」及「雲端反賄」為主軸，全面投入查察賄選。