保險業今年罰單近1億元！　南山苦吞5,460萬破金融業史上罰鍰紀錄

▲南山人壽境界系統上線以來頻頻出包，金管會重罰3,000萬元，並下令董事長杜英宗停職2年。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會公布最新壽險、產險裁罰案，整體保險公司迄今共開出60張罰單，一共開罰9,890萬元；南山人壽和南山產險今年累積收到8張金管會罰單，挨罰5,460萬元，一口氣占掉總罰鍰逾5成，同時也創下金融業史上最高單年度罰鍰紀錄。

南山人壽境界系統上線一年來錯誤百出，保險局表示，南山人壽目前共有1,200萬張保單，不過新系統上路以來，還有15.2萬張保單失效，須由人力逐一確認保戶是否要復效，同時還有超過1,000件投資型保單迄今無法抓出正確帳目，也要以人工方式來確認。

保險局點出新系統有3大缺失，首先是南山在2014年4月30日啟動境界專案，遲至2017年11月6日才辦理專案查核，專案管理團隊未落實內控3道防線架構，且未確實執行系統開發、程式修改及測試程序的控制作業及辦理重大偶發通報，嚴重影響保戶權益；再者是採購控管作業缺失，境界專案採購是直接與特定廠商合作，未依一般採購程序辦理及比價，且未能在採購前完整評估，掌握專案需求及時程，導致專案進度延遲，並大幅追加預算。

▲金管會對整體保險公司一共祭出60張罰單，罰鍰金額高達近億元。（圖／記者紀佳妘攝）

最後是財務控管作業缺失，境界系統上線後，投資型保單帳務處理系統錯誤，影響財務報表記載不實，且迄今仍無法確認調節金額，因此保險局重罰3,000萬元，同時暫停投資型保單業務，並下令南山人壽董事長杜英宗停職2年，且停止職務期間，公司不得支付或給予任何形式的報酬及福利，就連南山人壽前總稽核楊玠青也被減薪30%為期1年，且3年內禁止在擔任總稽核。

此外，南山人壽除了爆發新系統之亂外，今年4月18日爆發片面變更收費員制度，波及3萬多張保單權益受損，金管會開罰600萬元，並認為南山人壽總經理許妙靜「決策失當」被停職半年，另在4月19日又因股票投資缺失挨罰600萬元，並給予5項糾正。

隨後5月份則因經理人涉入炒股案，金管會一口氣裁罰660萬元，並給予5項糾正，且葉姓經理人當天被解職、5年內不得重回保險業，緊接著9月17日傳出企業團保假投資真理財，因此處以180萬元罰鍰、2項糾正，同時新系統境界大亂，也開罰3,000萬元、5項糾正。

根據金管會統計，今年至9月17日為止，保險局對壽險、產險公司已開出60張罰單，累計罰鍰金額高達9,890萬元，其中南山人壽和南山產險就接了8張罰單，罰鍰金額共5,460萬元，一口氣占總罰鍰的55%以上，創下金融業史上單年被罰最多的公司。