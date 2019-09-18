管碧玲批「民進黨沒有對不起妳」　呂秀蓮反擊：有無對不起台灣？

▲呂秀蓮會見卓榮泰。（圖／記者張一中攝）



記者陶本和／台北報導

前副總統呂秀蓮宣布接受喜樂島聯盟黨推薦，參與2020總統大選，不過民進黨立委管碧玲隨後批評，「民進黨也沒有對不起呂秀蓮。」對此，呂秀蓮18日表示，民進黨對不對得起她小事一樁，重要是民進黨作為執政黨，有沒有對得起支持者，有無對得起台灣，「敬愛的管碧玲，中常會最好提出檢討，民進黨有無對不起台灣？」

針對呂秀蓮投入選舉，造成泛綠分裂的可能，民進黨主席卓榮泰一早前去拜會呂秀蓮，兩人會談約40分鐘，會後一起現身。卓榮泰表示，今天會談的內容，在下午的民進黨中執會報告，會公開說明。

隨後，呂秀蓮舉行記者會指出，卓榮泰在會晤中表示，民進黨對她的期待，傳達了兩件事情：首先，是希望她明天起展開的連署，不要被某一個黨操弄，她嚴肅地說，這不可能。

呂秀蓮說，她這次出來有很多政黨，主動花了好幾個月拜託她出來，她怎麼叫其他政黨不要連署，當場反問，「那民進黨幫我連署好不好？」

其次，呂秀蓮說，卓榮泰希望能讓更多年輕人喜歡民進黨，能有更多合作。她則說，當然樂意國家主人都喜歡最好的政黨，選出最好的國家領導人，「如果民進黨更民主、更進步的話，不用她說，關心台灣民主的人，都會愛死它。」

接著，呂秀蓮主動談及管碧玲批評她「民進黨沒有對不起呂秀蓮一事」，她氣憤地說，民進黨對不起她小事一樁，但重要的是民進黨作為政黨，有沒有對得起支持者，有無對得起台灣，「敬愛的管碧玲，中常會最好提出檢討，民進黨有無對不起台灣？」

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▼呂秀蓮會見卓榮泰。（圖／記者張一中攝）

