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社會 社會焦點 保障人權

不孝子12年沒回家　母告別式也缺席...判決繼承權不存在

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▲司法，法槌，法典，正義，判決。（圖／視覺中國CFP）

▲彭姓婦人因罹癌住院，其子余男知悉後竟沒有任何表示，彭婦輾轉得知後深感痛心，法官認為余男所為已使其母感到精神上莫大痛苦，屬於「重大虐待」，判決繼承權不存在。（示意圖／視覺中國CFP，本案無關）

記者廖安莘／新北報導

新北一名彭姓婦人罹患肝癌住院，其子余男不聞不問，連母親最後一面也沒見到，甚至彭婦告別式也未現身。彭婦女兒憤而提告剝奪余男繼承權。新北地院審理後，法官認定余男所為已使其母感到精神上莫大痛苦，屬於「重大虐待」，判決繼承權不存在。

判決指出，彭婦育有1子1女，但從2006年開始，其子余男就不曾返家，也未以電話、通訊軟體聯繫；2017年彭婦經診斷罹患肝癌，於2018年12月7日至23日間住院，余男仍未現身，彭婦女兒曾透過各種關係尋找，並告知母親將不久人世，不料余男知悉後竟沒有任何表示，彭婦輾轉得知後深感痛心，並表示在人生的最後一刻時，仍等不到兒子，造成終身遺憾。

彭婦女兒指出，母親過世後，余男仍不參加喪禮、告別式等後事，其行為已屬對母親有「重大虐待或侮辱」情形，加上母親生前親口表示要剝奪繼承權，余男已無權繼承母親郵局存款。

余男阿姨證稱，余男確實已消失10多餘年、毫無音訊，沒有盡到養母親之責，她還說「余男10幾年都不去看姊姊，讓姊姊覺得很淒涼，沒有兒子幫他送終」、「姊姊最後一口氣時，一直等不到兒子，所以造成終身遺憾」、「姊姊說要把遺產給女兒」等語。

新北地院審理後，余男經傳喚仍不出庭，法官認為，余男10幾年來長期未曾探視母親，連母親過世仍未現身，衡諸我國重視孝道的固有倫理，足以致彭婦感受精神上莫大痛苦，屬於「重大虐待」之情事，判決繼承權不存在。

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