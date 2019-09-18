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連2天持毒被逮狡辯「驗尿反應是前一天的」　檢比對狠打臉

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毒品,安非他命,吸毒。（圖／達志／示意圖）

▲施姓毒蟲連續2天施用安非他命被逮，企圖狡辯是前1天施打，檢察官拿驗尿數據打臉。（示意圖／達志影像）

記者劉昌松／台北報導

台北施姓男子接連2天遭警方盤查發現持有毒品，第2次落網被移送台北地檢署時，自以為聰明地狡辯，這次真的沒吸毒，如果驗尿有反應是前一天的，反而提醒了檢察官拿出前一天驗尿報告比對，發現施男第2天的尿液中毒品濃度是第1天的2倍，根本是剛被放出去又再犯，18日依《毒品防制條例》將施男起訴。

據了解，施姓男子平常就常在萬華區一帶出沒，8月6日晚上9點多，遭萬華分局盤查發現持有毒品，施男被移送北檢後，坦承施用安非他命，經採尿化驗後獲檢察官釋回，沒想到7日晚上10點多，施男又因持有毒品逮到移送法辦。

施男連續2天被逮，竟然異想天開想躲過第2件案子，先是辯稱他身上帶的是眼藥水，但是被篩檢出裡面含有安非他命，接著又狡辯他前一天已經坦承施用毒品，如果驗尿又有毒品反應，應該是前一天留下來的。

檢察官被施男這麼一提醒，查出施男在另案驗尿的報告顯示，甲基安非他命濃度為1萬ng/mL，而他第2天的驗尿結果卻飆高到超過2萬ng/mL，不但和毒品留在體內濃度應隨時間越來越少的常情不同，更顯示施男前1天獲釋後，毫無克制地馬上再犯，因此將施男提起公訴，至於施男前1天的施用毒品罪嫌，日前已被檢察官聲請法院簡易判決處刑。

姊妹們，給他好看

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