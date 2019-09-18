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緝毒犬加入桃園機場邊境防守　讓毒品無所遁形

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記者沈繼昌／桃園報導

為貫政府宣示反毒政策與強化國境緝毒、攔阻毒品於國門之外，航警局會同財政部關務署9月起，以緝毒犬檢查入出境旅客行李，其中桃園國際機場一、二航廈除全面使用安檢儀器檢查行李與貨物外，運用緝毒犬輔助查緝毒品，可減少警力與提升緝毒能量。

▲為貫徹政府宣示反毒政策，航警局會同財政部關務署將以緝毒犬協助檢查入境旅客行李，讓毒品無所遁形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲為貫徹政府宣示反毒政策，航警局會同財政部關務署將以緝毒犬協助檢查入境旅客行李，讓毒品無所遁形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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航警局指出，國際通用緝毒犬品種主要有拉布拉多犬、史魯格犬、比利時馬林奴斯犬與德國牧羊犬等，其中拉布拉多犬具有體型較小、性情溫順與不傷人等特性，且抗干擾性強，讓旅客不會心生恐懼，因此廣受各國機場、港口挑選為緝毒犬首選考量，內政部警政署保三警察總隊與財政部關務署使用的緝毒犬主要即為拉布拉多犬。

▲航警局領犬員帶領緝毒犬檢查入境旅客隨身行李，提升查緝毒品能量。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局領犬員帶領緝毒犬檢查入境旅客隨身行李，提升查緝毒品能量。（圖／記者沈繼昌翻攝）

近年來日、韓、印尼、紐西蘭與澳洲等國家的安非他命毒品價格不斷竄升，甚至是台灣十餘倍，其不法利潤誘人，不少國際毒梟計畫從台灣調集毒品轉運交通，走私毒品至日、韓、印尼與紐澳等國家。航警局統計，自2017年至2019年8月為止，桃園機場入出境共查獲走私毒品案共計24件，其中以二級毒品安非他命為最大宗，且有逐年增加趨勢。

為打擊毒品犯罪，航警局將會同關務署台北關、警政署保三總隊領犬員與緝毒犬至桃機一、二航廈出入境大廳機動檢查旅客行李，防止在國境線上夾帶毒品闖關，以維護台灣國際形象。

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