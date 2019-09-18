女看護怨錢少又辛苦...上班10天狠心落跑　險害失能阿公沒命

記者張君豪／台東報導

海巡署東部分署第一三岸巡隊17日下午會同移民署台東專勤隊，突襲查緝台東市中興路一處民宅，查獲1名阮姓非法逃逸移工，這名越南籍女看護受僱來台僅10多天，卻因為不滿工作太辛苦加上薪水太少便拋棄需要看護的老人自行離家出走，海巡署人員會同移民署台東專勤隊逮捕把阮女送收容所並靜候遣返。

▲海巡署人員在台東市找回一名剛來台上班10天就逃逸的越南籍女看護。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署人員在台東市找回一名剛上班就逃逸的越南籍女看護。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署第一三岸巡隊接獲線報後，海巡人員多次前往至台東市中興路一處出租套房現場監控，幹員發現該處有多名外籍移工出入，順利鎖定一名疑似逃逸看護之越南籍移工。

17日下午海巡人員會同移民署台東專勤隊至附近埋伏守候，阮女察覺有異狀躲在民宅中遲遲不外出，想藉此營造無人在家之假象，幸而海巡人員根據現場可疑，守株待兔耐心等候，總算等到阮女應門順利將她逮捕。

海巡署人東部分署表示：阮姓女看護元受僱來台，照護起居不便的老人家，但她因不滿現有薪水低加上工作辛苦，來台僅短短十餘天便不告離家，罔顧失能老人家的安危，所幸遭海巡署會同移民署專勤隊人員及時逮捕。

海巡署第一三岸巡隊呼籲，非法僱用外籍移工，依就業服務法可裁罰新台幣15萬元以上、75萬元以下罰鍰。5年內再違反者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣120萬元以下罰金，民眾切莫貪圖方便或便宜黑工收容觸法。

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