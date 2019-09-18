嗆「我是流氓」強收網咖保護費　店家懶得理…他持球棒砸電腦　

記者黃孟珍／新竹報導

新竹縣新豐鄉1間網咖，11日凌晨3時許，有2名自稱是「混黑道」的男子，手持球棒步入店內就一陣亂打，砸毀電腦螢幕等，共價值10多萬元的設備，隨即還將店內的客人通通趕走；警方已鎖定2名男子身份，經了解後發現這2人也非幫派份子，以假借幫派名義到處收取保護費，目前警方也正在積極偵辦中。

▲2名自稱黑道的惡煞，一進網咖就先砸店，把店內的客人都嚇了一跳。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲2名惡煞砸玩電腦後，又將店內客人趕走，繼續亂砸一通。（圖／記者黃孟珍翻攝）

業者表示，鄭姓主嫌在5月間就來過店內2次，直接和店員嗆聲說自己是黑道兄弟，要索取保護費，當時店家也不以為意，認為自己是做生意，不需理會；怎知11日凌晨這2名惡煞再度到店內，而且不分青紅皂白的亂砸一通，把電腦螢幕、冰箱、櫃檯等，通通砸爛，初步估計損失超過10萬元。

▲▼惡煞將店內物品全砸爛，損失超過10萬元 。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

警方表示，接獲店家報警後，已經積極查出2人身份，2人都不是當地黑道份子，只是自稱自己是混黑道來詐騙店家以索取保護費，其中鄭姓嫌犯還是1名竊盜通緝犯，警方也循線將鄭姓主嫌逮捕，詢問後也將依法送辦。

▲警方循線將鄭姓主嫌逮捕，詢問後將移送法辦。（圖／記者黃孟珍翻攝）

