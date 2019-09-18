　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嗆「我是流氓」強收網咖保護費　店家懶得理…他持球棒砸電腦　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃孟珍／新竹報導

新竹縣新豐鄉1間網咖，11日凌晨3時許，有2名自稱是「混黑道」的男子，手持球棒步入店內就一陣亂打，砸毀電腦螢幕等，共價值10多萬元的設備，隨即還將店內的客人通通趕走；警方已鎖定2名男子身份，經了解後發現這2人也非幫派份子，以假借幫派名義到處收取保護費，目前警方也正在積極偵辦中。

▲2名自稱黑道的惡煞，一進網咖就先砸店，把店內的客人都嚇了一跳。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲2名自稱黑道的惡煞，一進網咖就先砸店，把店內的客人都嚇了一跳。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲2名惡煞砸玩電腦後，又將店內客人趕走，繼續亂砸一通。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲2名惡煞砸玩電腦後，又將店內客人趕走，繼續亂砸一通。（圖／記者黃孟珍翻攝）

業者表示，鄭姓主嫌在5月間就來過店內2次，直接和店員嗆聲說自己是黑道兄弟，要索取保護費，當時店家也不以為意，認為自己是做生意，不需理會；怎知11日凌晨這2名惡煞再度到店內，而且不分青紅皂白的亂砸一通，把電腦螢幕、冰箱、櫃檯等，通通砸爛，初步估計損失超過10萬元。

▲▼惡煞將店內物品全砸爛，損失超過10萬元 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼惡煞將店內物品全砸爛，損失超過10萬元 。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

▲▼惡煞將店內物品全砸爛，損失超過10萬元 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼惡煞將店內物品全砸爛，損失超過10萬元 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼惡煞將店內物品全砸爛，損失超過10萬元 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，接獲店家報警後，已經積極查出2人身份，2人都不是當地黑道份子，只是自稱自己是混黑道來詐騙店家以索取保護費，其中鄭姓嫌犯還是1名竊盜通緝犯，警方也循線將鄭姓主嫌逮捕，詢問後也將依法送辦。

▲警方循線將鄭姓主嫌逮捕，詢問後將移送法辦。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲警方循線將鄭姓主嫌逮捕，詢問後將移送法辦。（圖／記者黃孟珍翻攝）

ET快訊
鄰居半夜走動！桃園妹2年沒睡好崩潰退租　房東心虛一句話..爆
離婚男「那邊小如花生米」無精10年！女友突懷孕頂綠帽回診結局
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嗆「我是流氓」強收網咖保護費　店家懶得理…他持球棒砸電腦　

反韓臉書貼靈堂圖譏諷　韓粉罵他「不配做人」…法官判罰5000

BOSS招待爽玩柬埔寨4天3夜　執行「神秘任務」返台7人恐囚禁終身

女看護怨錢少又辛苦...上班10天狠心落跑　險害失能阿公沒命

連2天持毒被逮狡辯「驗尿反應是前一天的」　檢比對狠打臉

男醉鬧超商還嗆警「怎樣！？」慘遭壓制　他淡定吃泡麵成反差

鐵人三項窟窿摔車成癱　怒求基隆市府國賠二審獲967萬

情侶毒趴！女「打滾＋呻吟」全身冰冷亡　男友不起訴但要賠錢

銀行帳戶賣詐諞集團賺8萬　貨車司機結局慘倒賠750萬

他帶槍談判助陣...為救朋友脫身連2轟　法官：無傷人犯意判緩刑

老貓彌留...飼主彈唱最後一首歌　 聽完牠沉沉睡去惹哭網：心碎了

苗栗苑裡炸雞起鍋20秒速手搶光　特製炸粉肉嫩多汁、冷了也酥脆

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

短髮嬤玩籃球機平均1秒得4分　「4回合狂射737分」網全驚呆！

吳宗憲吸塵器糾紛：嫌貴就別買！　突然被問「韓郭配」...一秒綜藝摔

最萌小小兵！4歲娃全裝扮禮兵 完美拷貝操槍動作網讚：有前途

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

新北人魔殺小姊妹6年出獄再殺！　開門血腥味撲鼻...他血泊中吃便當

陳珮騏加入《炮仔聲》！　 騎重機出場網嗨翻：終於等到了

【聲林之王2】 EP4 精華｜陳瑽忘我演唱《未接來電》 老蕭信默契建議:自然就好

嗆「我是流氓」強收網咖保護費　店家懶得理…他持球棒砸電腦　

反韓臉書貼靈堂圖譏諷　韓粉罵他「不配做人」…法官判罰5000

BOSS招待爽玩柬埔寨4天3夜　執行「神秘任務」返台7人恐囚禁終身

女看護怨錢少又辛苦...上班10天狠心落跑　險害失能阿公沒命

連2天持毒被逮狡辯「驗尿反應是前一天的」　檢比對狠打臉

男醉鬧超商還嗆警「怎樣！？」慘遭壓制　他淡定吃泡麵成反差

鐵人三項窟窿摔車成癱　怒求基隆市府國賠二審獲967萬

情侶毒趴！女「打滾＋呻吟」全身冰冷亡　男友不起訴但要賠錢

銀行帳戶賣詐諞集團賺8萬　貨車司機結局慘倒賠750萬

他帶槍談判助陣...為救朋友脫身連2轟　法官：無傷人犯意判緩刑

林志玲氣場太震撼！　放浪師弟得知婚訊：又跳又叫，想跟大嫂合作

徐麗雯崩潰戲hold到沒感覺　梅芳傳授「模仿孝女白琴」秒掉淚

緝毒犬加入桃園機場邊境防守　讓毒品無所遁形

達梭系統：數位分生是工業4.0達成永續工業復興的關鍵

嗆「我是流氓」強收網咖保護費　店家懶得理…他持球棒砸電腦　

iPhone 11週五開賣　電信三雄都要送排隊好禮

遺愛人間！器捐政府贈與喪葬補助費　免所得稅

非洲豬瘟豬肉價格上漲　大陸發改委：中秋節後趨於穩定

以為吃壞肚子！28歲女設計師「忍腹痛10個月」...就醫查出癌症崩潰

短裙越南看護「病房勾纏」隔壁床人夫！　正宮抓包暴打...八點檔劇情神展開

社會熱門新聞

獨／連千毅高雄直播倉庫遭砸　警..

一開門血腥味撲鼻　新北人魔血泊..

小三生兩子放閃「老公帶我來摩鐵..

瑪莎拉蒂猛撞貨櫃車...駕駛慘..

人妻與小王摩鐵一戰！2天後再約..

即／北投男「左手腕有割傷」倒臥..

16歲少女垃圾桶套頭　霸凌團扯..

新竹名校爆女師霸凌團　學生崩潰

連千毅臉書回應遭砸事件：年輕人..

「亞洲毒王」3門徒起底　毒趴赫..

搭機隔壁坐妹子…菲男「衝腦性侵..

渣友闖家綑綁拍裸照！母護女含淚..

男搭小黃遭拖出　被開槍、砍殺後..

國3生PO虐貓影片　網友肉搜上..

更多熱門

相關新聞

黑汪超商討罐罐　背後有超強靠山

背後有靠山難怪敢出來騙吃騙喝XD。彰化縣一位網友張招敏認識一隻聰明的黑狗「黑黑」，每天都來超商門口「收保護費」，燦笑趴玻璃窗，討吃意圖相當明顯，讓她一直以為是流浪狗都會開罐罐餵食。直到最近，張招敏因緣際會下才知道，黑黑其實是在派出所生活的所狗！讓她哭笑不得的直呼，「騙了我多少愛心啊？」

沒證件遭拒入場　5男怒砸KTV

黑道砸信義Apple店　叫囂：我是林全定

四海幫大哥嫌退款太慢　怒砸Apple專賣店

黑衣人砸店ing　他搶PO直擊畫面

關鍵字：

新竹網咖保護費砸店

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

台中少女路邊抱哭嬰…台主一個舉動暖哭2.5萬人

王瞳激纏馬俊麟爆「摸來摸去」！調情互動曝光

郭不選最可怕！前議員：國民黨將三殺

嬤孫戀同居！60歲姨激愛23歲天菜乾兒子

台索分手「交換生周末打包回家」美副總統拒見索總理

國中妹得糖尿病！媽一掀床全懂了

總統隨扈搭美女性治療師　互動鹹濕同居

1萬2請新秘！新娘被畫得像鬼...當天還加價

戀愛實境節目變「八點檔」劇情

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

同居23歲乾兒子！60歲辣姨爆是「大哥的女人」

俄存放「天花病毒」實驗室爆炸

小瑪莉挖出現金　發現老公私房錢

獨／連千毅高雄直播倉庫遭砸　警守一整夜

「UFO橫掃海平面」3影片流出　美海軍承認：是真的

更多

最夯影音

更多

老貓彌留...飼主彈唱最後一首歌　 聽完牠沉沉睡去惹哭網：心碎了

苗栗苑裡炸雞起鍋20秒速手搶光　特製炸粉肉嫩多汁、冷了也酥脆

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

短髮嬤玩籃球機平均1秒得4分　「4回合狂射737分」網全驚呆！

吳宗憲吸塵器糾紛：嫌貴就別買！　突然被問「韓郭配」...一秒綜藝摔

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面