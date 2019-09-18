鐵人三項窟窿摔車成癱　怒求基隆市府國賠二審獲967萬

▲新北市男子參加鐵人三項摔成癱瘓，二審獲國賠967萬。此為示意圖，與本案當事人無關。（圖／中華民國鐵人三項運動協會提供） 。

記者吳銘峯／台北報導

新北市蔡姓男子2014年間參加基隆市政府舉辦的鐵人三項競賽，結果在自行車競速項目中，撞上基隆市湖海路賽道上的大坑洞，導致摔車，最後頸椎骨折、下半身永久癱瘓。蔡男請求國賠近1360萬元，一審判准1025萬，案經上訴，高院二審18日仍判決基隆市府須國賠967萬餘元。可上訴。

判決指出，蔡姓男子於2014年9月20日參加基隆市政府主辦之「2014基隆市鐵人三項競賽活動」，在自行車競速項目中，行經基隆市湖海路2.6公里處的賽道時，因賽道上出現長 50公分、寬40公分、深4公分之大坑洞，導致單車震動彈跳而重心失衡，撞擊路邊水泥護欄後倒地。

蔡男經送醫急救後，受有頸椎等多處嚴重骨折之損傷，而且雙下肢癱瘓等永久性傷害。蔡男不滿，認為基隆市政府不僅是出事道路的主管機關，也是賽事的主辦機關，對道路管理有欠缺，導致蔡男永遠癱瘓，造成蔡男一輩子痛苦，他2名女兒也因此受有精神上痛苦。因此蔡男提出國賠訴訟，請求基隆市府國賠1359萬餘元。

法院審理時，基隆市政府拒絕賠償，辯稱市府已經善盡道路管理、維護責任，蔡男可能是因為中暑才會摔車，與市府無關。但一審法院認定基隆市府有疏失，判准國賠1025萬餘元，其中包含2名女兒各42萬元的精神慰撫金。

案經上訴，高等法院仍認定基隆市府有疏失，必須負擔國賠責任；但蔡男疏未注意車前情況，應該負擔30％與有過失比例的責任。經過重新計算後，改判基隆市府須賠償蔡男883萬餘元，另外維持2名女兒各42萬元的精神慰撫金，最後判准國賠967萬餘元。基隆市府仍可上訴第三審。

