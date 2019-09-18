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陸釋出1萬噸「中央儲備豬肉」　嚴格規定：成交者不得囤積

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▲▼豬，豬肉，非洲豬瘟。（圖／路透社）

▲大陸豬肉價格近期大幅上漲。（圖／路透社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸「華商儲備商品管理中心」17日宣布，根據相關部委的要求，將組織實施中央儲備冷凍豬肉投放工作，數量為1萬噸，並透過競價交易的方式來進行。此外，成交的企業被嚴格規定不得藉機囤積，要將購買的冷凍豬肉通過有效方式及時增加市場供給。

「華商儲備商品管理中心」專門從事大陸國家儲備糖、儲備肉類的管理，調度使用權屬大陸國務院，而儲備這兩項物資主要目的，就是為了應對突發性災害及穩定市場。

華商儲備商品管理中心17日宣布，根據相關部委的要求，將組織實施中央儲備冷凍豬肉投放工作，數量為1萬噸，透過競價交易的方式來進行，競標日期訂於19日下午1點至4點，每個企業交易成交數量不超過300噸（含）。

華商儲備商品管理中心也嚴格規定，成交企業不得藉機囤積，要將購買的冷凍豬肉通過有效方式及時增加市場供給，若不及時投放，一經查實，將取消交易資格。

此外，《CNN》報導指出，這批釋出的冷凍豬肉為國外進口，來自美國、英國、丹麥等地，主要供應商有美國公司史密斯菲爾德食品（Smithfield）、克萊門斯食品（Clemens Food），以及丹麥的Danish Crown等。

▲▼豬，豬肉，非洲豬瘟。（圖／路透社）

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