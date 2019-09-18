917未現身中選會登記連署　王金平：本來就不準備要去

▲前立法院長王金平聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

9月17日為中選會受理總統連署登記最後一天，截止時間為17時30分為止，不過前立法院長王金平17日下午選擇至台中市政府拜會市長盧秀燕，以他在中央的經歷，向盧秀燕提出各縣市的發展規劃建議。王金平18日受訪時表示「本來就不準備去（中選會）了」，雖然自己已經連署超過二十萬份的連署書，「但我們還是尊重這個黨，現在根本也不是時候再去用連署的方式」。

王金平表示，自己老早就完成了國政白皮書，延伸下去就是怎麼樣讓中央與地方能夠結合、成為夥伴關係，除了橫向的夥伴關係，直的還有中央與地方的關係，這樣子整個國政才會是一個很完整的規劃，「我是這麼用心做，無非就是說我如果參選總統的話，這個就是我整套、整體的一個國家發展與國家生存之道的一個作法」。

王金平說，所有22個縣市的發展規劃案他都已經完成，接下來就是要聯繫各首長的時間，聯絡好之後會一一向他們說明自己的看法，提供給他們參考。

▲王金平聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）



王金平也強調，自己本來就沒有準備去中選會登記，雖然自己已經連署超過二十萬份的連署書，「但我們還是尊重這個黨，現在根本也不是時候再去用連署的方式」。至於是否將繼續參選下去，王金平則笑回「誰也不知道」，自己會繼續隨著因緣走，因緣怎麼樣變化就跟走就是。

此外，外界也關心先前曾提出的「民主大聯盟」運作狀態。王金平表示，現在還是自然地在運作當中，最後會是怎麼樣的結果不得而知，也強調自己沒有出面去做什麼，都是透過友人及好朋友在運作，包括宗教聯盟、國會聯盟等等都在大聯盟的範圍內。