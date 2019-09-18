法語躍升高中生熱門第二外語　台法互送實習生12年學習人口增加

▲根據教育部國教署統計，目前法語已成為台灣高中熱門的第二外語，排名僅次於日語之後。（示意圖／新北市政府提供）

記者崔至雲／台北報導

根據教育部國教署統計，目前法語已成為台灣高中熱門的第二外語，排名僅次於日語之後，在德語及西班牙語之前，107學年全台共有200多所高中開設法文課程466班次，並有12,644人次的學生選修。而法國近十年來華語教學發展迅速，華語學習人次以每年20%-30%之速度成長，在所有外語中，位列英語、西班牙語、德語和義大利語之後，排名第五。

教育部指出，為加強我國與法國教育合作交流，共同推動語言教學實習，教育部從97年起即與法國在台協會共同辦理「台法外語實習生交流計畫」，選送優秀的台灣大學生及法國青年至對方國家協助外語教學，拓展雙方語言教育與交流合作。

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教育部說明，該計畫由台法雙方分別提供己方學生來回機票，以及對方學生實習教學期間的生活費，執行迄今已有365位台法學生（187名華語實習生及178名法語實習生）受惠，成效良好。108學年度台法雙方則各有19名青年學子至對方國家協助語言教學實習。

▲教育部與法國在台協會共同辦理「台法外語實習生交流計畫」。（圖／教育部提供）

教育部進一步指出，本屆19名法語實習生自9月起陸續來台，將分發至國立政治大學、淡江大學、文藻外語大學等11所國內大學院校及中華民國法語教師協會，另也將前往部分高中協助語言及文化課程的教學。而我國來自輔仁大學、國立中央大學、台北市立大學等6校的19名華語實習生，亦將在近日啟程分赴法國不同地區的中學協助華語文教學。

為歡迎法語實習生來台協助法語教學及歡送我華語實習生赴法教學，教育部與法國在台協會、法語教師協會共同於日前在淡江大學城區部舉行歡迎暨歡送會，教育部國際及兩岸教育司張金淑副司長、法國在台協會學術合作與文化處柯柏睿處長、法語教師協會阮若缺理事長、各大學法語系所指導教授及台法實習生等共同與會出席。

教育部強調，兩國互送實習生協助對方學校的語言教學，除推廣華語與法語外，更可增進兩國學生對彼此文化的認識和了解，對於促進兩國教育文化交流合作，貢獻良多。該計畫推動至今已有12年，教育部期望透過此計畫能讓我學生開拓視野，成為具有全球移動力的青年，同時亦吸納優秀之國際生來台，促進在地國際化。

