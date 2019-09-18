8旬笑臉嬤皮膚泡爛不嫌累！天天泡海水撿貝類　樂觀精障女「做到走不動」

▲ Nguyen Thi Ro每天泡在海水裡數小時。（圖／翻攝自臉書／Việt Tân）

實習記者許祐誠／綜合報導

越南一名高齡85歲的奶奶Nguyen Thi Ro，因為丈夫已經過世，加上需要養活61歲精障養女，每天都在海水裡捕撈貝類，賺取微薄薪水，即使長期泡在海水內，導致皮膚起疹子、乾裂，她仍樂觀地面對人生挑戰，決定繼續與養女一起度過餘生。

根據網站Good Times報導，Nguyen Thi Ro數十年前與丈夫一起定居在小漁村，兩人遲遲沒有小孩，直到某天聽聞親戚計畫送養女兒，他們才透過領養擁有自己的小孩，雖然事後發現女兒有嚴重的精神疾病，兩人仍給予她滿滿的愛。但不幸的是，Nguyen Thi Ro的老公於70歲時過世，留下她獨自撫養女兒。

▼ 她每天清晨起床捕撈貝類，再獨自挑到市場販賣。（圖／翻攝自臉書／Việt Tân）

面對人生突如其來的難關，Nguyen Thi Ro決定樂觀地面對一切，由於年事已高，求職屢屢被拒絕，她決定成為一名海女，每天清晨下海捕撈貝類，並獨自挑著蛤蜊等貝類到市場販售，只為養活女兒。當地居民知道Nguyen Thi Ro生活困苦，也都會主動向她購買貝類，希望可以支助她的生活日常。

令人不捨的是，Nguyen Thi Ro即使皮膚出現疹子、乾裂等病狀，仍把每天賺進的錢都存下來，用於支付女兒的醫療費和藥物費，並表示為繼續照顧女兒，直到走不動的那天。當地居民也透露，Nguyen Thi Ro生性樂觀開朗，每次遇到她時，總能見到她笑臉迎人的模樣。

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▼ 當地許多居民都會主動向她買貝類，希望她早點回家休息。（圖／翻攝自臉書／Việt Tân）

