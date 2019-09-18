郭台銘佈局幕僚群揮軍國會　蔡沁瑜：不排除與民眾黨合作

記者楊蕓／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘決定不參選2020，傳出幕僚群有望揮軍國會。永齡基金會副執行長蔡沁瑜18日受訪時證實「不排除」，但既然要出馬就是以贏為目標，她也強調，是否參選立委會做通盤考量，也希望跟台灣民眾黨、前立法院長王金平的大聯盟合作，讓郭台銘提出的「0到6歲國家養」等政見從體制內推動。

蔡沁瑜表示，郭台銘初選期間提出許多政策，希望能從體制內推動，而政策推動必須有國會支持，「我們希望跟理念一致的人合作，當中包含台灣民眾黨及王院長提出的大聯盟，都希望來一起合作。」

被問到是否親自參選立委，蔡沁瑜說，「我自己還在思考，畢竟我還有家庭，這部分還需要時間想清楚」，若參選是以無黨籍身份還是加入民眾黨？蔡沁瑜則強調「還在研議」，會思考當地選區特性和個人特質，來做細部規劃。

蔡沁瑜表示，包含郭台銘提出的「0到6歲國家養」和「100億身障保險基金」等政見，這些部分都在持續進行，「我們也希望在國會裡面，如果有機會讓這股力量繼續往前推動，相信對國家、社會都是好事。」

▲蔡沁瑜接受媒體訪問。（圖／記者宋良義攝）

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