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拍「7男6女」群交趴超轟動　攝影師8月酒駕遭判3月

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▲▼名「松山西口前」的攝影師穆川申，被以涉嫌妨害風化罪名，6萬元交保，建制出境。（圖／記者楊佩琪攝）

▲「7男6女」群交趴攝影師穆川申，3月時遭檢方起訴，卻又於8月間酒駕遭罰。（圖，資料照／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者羅志華／台北報導

網路論壇「Dard」2017年底，PO出一張「7男戰6女群交趴」照片，只見3女全身赤裸呈「狗爬式」背對鏡頭，僅用P圖遮住重點部位，內文更挑逗寫道，「一個個滿足後都回家了」，引起網友熱議。主辦活動的攝影師穆川申（本名蔡哲凱），於2019年3月間遭北檢依《圖利使人為性交或猥褻罪》起訴，但他又在8月間酒駕遭逮，酒測值達0.5，北院9月2日依公共危險罪判蔡男3月徒刑，得易科罰金。

化名「松山西口前」，在IG發表情色攝影的蔡男，於2017年「7男戰6女群交趴」後一戰成名，當時還大方分享「活動花絮」，「許多女生嘿咻到一半，還接到男友簡訊查勤，當下立即謊稱『去夜唱』蒙混過關」、「女主角竟然說可以PO，因為『很刺激』！」，他還加碼爆料，「參與群交趴的女生中，有9成都有男友，根本是『綠帽趴』」。

或許是畫面太美、頭頂太綠，有網友趁蔡男IG照片未撤下，趕緊備份並鎖定他IG追蹤的對象，再依刺青、身材等特徵進行交叉比對，果然肉搜出幾名疑似參與群交的女大生，甚至還有「綠帽男友」出面認親，「左邊那個是我女友，她的屁股比較扁，太好認」。不久後，有女大生匿名向網友求饒，「已經被逼到休學、不敢出門了，拜託放過我們，別再傳了！」。

蔡男除了成名代表作「7男6女群交趴」外，另被網友發現早前還有「1女戰4男」等作品，只見1女趴跪床上遭4男包圍，其中2男更就「戰鬥位置」前後夾擊，彷彿A片般的畫面讓網友們看傻了眼。蔡男對自己的「藝術」相當堅持，在事件爆發前就已大方坦承「我確實是色淫師」，事件爆發後更在IG聲明，「人，並不會因為做愛就沒有了愛」、「那些照片都是經過當事人同意才PO的，怎麼會用『外流』2字來製造話題呢？」

蔡男到案時，坦承遊走法律邊緣，在網路糾眾群交次數多到記不清，但他只想藉此拍攝藝術照，絕無營利，收取費用僅為支付辦趴成本；但檢方調查發現，至少有10人與蔡男有異常資金流動，懷疑他藉攝影名義，媒介性交易賺取費用，於2019年3月依妨害風化罪起訴。前案還沒審完，蔡男又酒駕遭罰，想看到浪子回頭可能還得再等等。

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