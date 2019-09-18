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以為吃壞肚子！28歲女設計師「忍腹痛10個月」...就醫查出癌症崩潰

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▲▼ 經痛,肚子痛,腹痛,胃痛。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲茵茵當時以為會腹痛是因為吃壞肚子。（示意圖，非當事人／翻攝PAKUTASO）

記者洪珮瑄／綜合報導

浙江一名28歲的女設計師茵茵（化名）10個月前突然覺得右下小腹隱隱作痛，但當時她正好吃完外賣不久，以為是吃壞了肚子，沒想到從那時開始就經常感到肚子不適。直到近日腹痛加劇，她才決定到醫院就診，結果竟查出罹患癌症，讓她當場崩潰。

綜合陸媒報導，茵茵是一名室內設計師，由於近幾年正值買房熱潮，她經常在幾天內同時接手好幾件案子，白天忙著跟客戶談方案、看裝修現場，晚上還必須畫出隔天要給客戶看的設計方案，因此這些日子以來，她不僅經常熬夜通霄，還幾乎天天吃外賣。

據悉，在10個月之前的某一天，茵茵正在現場盯裝修進度，突然感到右下小腹有點痛，不過當時她以為是中午外賣吃造成，因此並沒有太在意。之後的10個月以來，茵茵時不時就覺得腹部痛，偶爾還會便秘，但她總是以為忍忍就過去，沒直到近日狀況加劇影響到工作進度，她才意識到事態不對。

▲經痛,月經,生理期,拉肚子,肚子痛,上廁所,便祕,便秘。（圖／達志／示意圖）

▲茵茵這10個月以來，不僅腹痛還便秘。（示意圖，非當事人／達志／示意圖）

事後，茵茵到當地醫院就診，被診斷出罹患「肺腺癌」，當下她抱著僥倖心態，又到浙江大學醫學院附屬第一醫院肛腸外科檢查，沒想到卻還是一樣的結果。醫生表示，「茵茵體內的腫瘤已佔據腸腔一周，估計已長了一年了，如果早點檢查治療可能就不會變成那麼嚴重，所幸她的癌症並沒有發生轉移，只需經過手術治療，並且定期複診。」

浙大一院肛腸外科副主任醫師表示，茵茵的生活習慣以及飲食習慣給了癌症偷襲的機會，再加上可能經常出入裝修工地，增加患癌機率，「若一有不舒服，特別是長期不舒服的症狀一定要趕緊就診，千萬不能拖！」

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