　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

右手牽媽媽「左手狂摸電扶梯」…3歲男童下秒手臂遭扶手帶捲入卡住

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼3歲男童手捲進手扶梯。（圖／翻攝自臉書／Mohd Firdaus Rodzi）

▲ 男童手臂捲進手扶梯下方扶手帶入口處。（圖／翻攝自臉書／Mohd Firdaus Rodzi）

記者陳宛貞／綜合外電報導

許多家長都會帶著小孩到大賣場採購，搭乘電扶梯時一不小心就會發生意外。馬來西亞雪蘭莪州日前就發生一起可怕的事件，一名年幼的男童和爸媽一起到巴生市的巴生巨盟批發城，疑似搭電扶梯時貪玩，整隻左手臂被捲進扶手帶入口，讓他痛得大哭，畫面相當驚悚。

《東方日報》報導，這名年僅3歲的印裔男童14日下午跟著爸媽到巴生巨盟批發城，欲搭乘廣場手扶梯時，左手被扶手捲入。監視器畫面顯示，男童事發前站在3樓手扶梯旁，右手被母親牽著，左手則不斷伸向扶手帶把玩，沒想到整隻手臂隨著移動的扶手滑進閘口。

目擊者上傳到臉書的影片中可見，左手卡在扶手帶入口處的男童不斷嚎啕大哭，想硬將手臂拔出。他的父母坐在地上試圖安撫，周圍還有不少民眾圍觀，試圖幫忙。所幸業者第一時間暫停手扶梯運作，男童也在工作人員協助之下脫困，手臂僅有皮肉傷，送醫治療後已無大礙。

賣場董事經理林成國受訪時強調，這起事件純屬人為疏失造成的意外，並非電扶梯故障所致。事發後地方政府相關單位也派官員前往檢查，確認電扶梯符合安全規格，且運作狀況正常。林成國呼籲，到賣場購物的家長應隨時注意小孩狀況，搭乘手扶梯時更應格外小心。

ET快訊
陽明、交大合校案通過了　預計明年8月正式掛牌
短裙越南看護「病房勾纏」隔壁床人夫！正宮抓包暴打...八點檔
鄰居半夜走動！桃園妹2年沒睡好崩潰退租　房東心虛一句話..爆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

斷索羅門還是有溫暖！11邦交國「聯合國大會上交支持信」教廷、海地都參與

8旬笑臉嬤皮膚泡爛不嫌累！天天泡海水撿貝類　樂觀精障女「做到走不動」

右手牽媽媽「左手狂摸電扶梯」…3歲男童下秒手臂遭扶手帶捲入卡住

遊覽車突然在窄巷內開門　機車騎士慘被「行李箱門」瞬間割喉

塔利班：若川普想重啟談判「大門隨時敞開」　但對阿富汗政府不會停火

中不爽美瘋狂對台軍售　白宮機密文件「八一七公報備忘錄」解密軍售內幕！

27歲就接管暗殺集團！火辣爆乳暗殺女皇　離奇死在男友床上

尋找屁王之王！放屁大賽「最響最久」都能奪冠　有機會拿高額獎金

南韓今正式將日本踢出白名單！　出口戰略商品「審核多等10天」

媽誤傳逾百「憤怒emoji」！　焦慮症女兒隔天「心臟衰竭」亡

老貓彌留...飼主彈唱最後一首歌　 聽完牠沉沉睡去惹哭網：心碎了

苗栗苑裡炸雞起鍋20秒速手搶光　特製炸粉肉嫩多汁、冷了也酥脆

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

短髮嬤玩籃球機平均1秒得4分　「4回合狂射737分」網全驚呆！

吳宗憲吸塵器糾紛：嫌貴就別買！　突然被問「韓郭配」...一秒綜藝摔

最萌小小兵！4歲娃全裝扮禮兵 完美拷貝操槍動作網讚：有前途

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

陳珮騏加入《炮仔聲》！　 騎重機出場網嗨翻：終於等到了

新北人魔殺小姊妹6年出獄再殺！　開門血腥味撲鼻...他血泊中吃便當

【聲林之王2】 EP4 精華｜陳瑽忘我演唱《未接來電》 老蕭信默契建議:自然就好

斷索羅門還是有溫暖！11邦交國「聯合國大會上交支持信」教廷、海地都參與

8旬笑臉嬤皮膚泡爛不嫌累！天天泡海水撿貝類　樂觀精障女「做到走不動」

右手牽媽媽「左手狂摸電扶梯」…3歲男童下秒手臂遭扶手帶捲入卡住

遊覽車突然在窄巷內開門　機車騎士慘被「行李箱門」瞬間割喉

塔利班：若川普想重啟談判「大門隨時敞開」　但對阿富汗政府不會停火

中不爽美瘋狂對台軍售　白宮機密文件「八一七公報備忘錄」解密軍售內幕！

27歲就接管暗殺集團！火辣爆乳暗殺女皇　離奇死在男友床上

尋找屁王之王！放屁大賽「最響最久」都能奪冠　有機會拿高額獎金

南韓今正式將日本踢出白名單！　出口戰略商品「審核多等10天」

媽誤傳逾百「憤怒emoji」！　焦慮症女兒隔天「心臟衰竭」亡

中國公開賽／石宇奇傷後首秀兩局僅拿14分　遭直落二首輪淘汰

瑞智集團投資2.3億在台設廠　董座陳盛沺：自動化生產線是未來趨勢

小弟弟奇癢難忍！11歲男孩自插「6cm棍狀物」止癢…下秒拔不出來苦忍3天

辦公桌「千隻黴菌亂飛」！上班族猛吸2兇手...過敏大爆發

斷訊危機解除！中嘉113萬收視戶與Eleven Sports達共識

昨天「拿安全帽K列車長」　怪客又在彰化區間車內咆哮

「只顧打壓、不顧飛安」　空服員工會控訴長榮秋後算賬

斷索羅門還是有溫暖！11邦交國「聯合國大會上交支持信」教廷、海地都參與

女粉坐第二排「看抖森親嘴」手伸褲裡DIY　隔壁全程目睹傻了：她高潮了2次！

「侮辱長官、挑撥離間」12罪列高市文化局考核！挨批查完水表整肅異己

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

國際熱門新聞

台索分手「交換生周末打包回家」..

「UFO橫掃海平面」3影片流出..

俄存放「天花病毒」實驗室爆炸

不要跟台斷交　索國人民遊行挺台

時速88km　特斯拉駕駛、乘客..

10歲莉莉走了　戲水染食腦變形..

女兒好像亞洲人…白人夫驚妻「戴..

5歲女童遭繼父凌虐慘死　生母聽..

手機充電掉入浴缸　26歲女觸電..

尋找屁王之王！最響最久有機會奪..

公寓飄腐臭　鐵鍋裡有「燒焦嬰屍..

「小男孩」抽菸被罵爆　這張臉竟..

蟒蛇王「驚恐張大口」燒成焦屍

怪女徵狗想「壞壞」　最後跟主人..

更多熱門

相關新聞

遊覽車突然開門　機車騎士慘被割喉

泰國曼谷近來傳出一起恐怖意外，一輛遊覽車行駛在窄巷內，一名機車騎士從左側經過時，沒想到巴士放置行李箱的門突然打開，導致騎士閃避不及喉嚨的位置直接撞上，當場冒出大量鮮血慘被割喉身亡。

駐泰熊貓創創享年19歲　吃竹後忽倒地死亡

尋找屁王之王！最響最久有機會奪冠

廣大興案　8菲海防隊判刑8至14年

泰佛寺147老虎被救援　3年後病死逾半

關鍵字：

手扶梯電扶梯東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

台中少女路邊抱哭嬰…台主一個舉動暖哭2.5萬人

王瞳激纏馬俊麟爆「摸來摸去」！調情互動曝光

郭不選最可怕！前議員：國民黨將三殺

嬤孫戀同居！60歲姨激愛23歲天菜乾兒子

台索分手「交換生周末打包回家」美副總統拒見索總理

國中妹得糖尿病！媽一掀床全懂了

戀愛實境節目變「八點檔」劇情

1萬2請新秘！新娘被畫得像鬼...當天還加價

總統隨扈搭美女性治療師　互動鹹濕同居

「UFO橫掃海平面」3影片流出　美海軍承認：是真的

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

獨／連千毅高雄直播倉庫遭砸　警守一整夜

同居23歲乾兒子！60歲辣姨爆是「大哥的女人」

俄存放「天花病毒」實驗室爆炸

小瑪莉挖出現金　發現老公私房錢

更多

最夯影音

更多

老貓彌留...飼主彈唱最後一首歌　 聽完牠沉沉睡去惹哭網：心碎了

苗栗苑裡炸雞起鍋20秒速手搶光　特製炸粉肉嫩多汁、冷了也酥脆

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

短髮嬤玩籃球機平均1秒得4分　「4回合狂射737分」網全驚呆！

吳宗憲吸塵器糾紛：嫌貴就別買！　突然被問「韓郭配」...一秒綜藝摔

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面