右手牽媽媽「左手狂摸電扶梯」…3歲男童下秒手臂遭扶手帶捲入卡住

▲ 男童手臂捲進手扶梯下方扶手帶入口處。（圖／翻攝自臉書／Mohd Firdaus Rodzi）

記者陳宛貞／綜合外電報導

許多家長都會帶著小孩到大賣場採購，搭乘電扶梯時一不小心就會發生意外。馬來西亞雪蘭莪州日前就發生一起可怕的事件，一名年幼的男童和爸媽一起到巴生市的巴生巨盟批發城，疑似搭電扶梯時貪玩，整隻左手臂被捲進扶手帶入口，讓他痛得大哭，畫面相當驚悚。

《東方日報》報導，這名年僅3歲的印裔男童14日下午跟著爸媽到巴生巨盟批發城，欲搭乘廣場手扶梯時，左手被扶手捲入。監視器畫面顯示，男童事發前站在3樓手扶梯旁，右手被母親牽著，左手則不斷伸向扶手帶把玩，沒想到整隻手臂隨著移動的扶手滑進閘口。

目擊者上傳到臉書的影片中可見，左手卡在扶手帶入口處的男童不斷嚎啕大哭，想硬將手臂拔出。他的父母坐在地上試圖安撫，周圍還有不少民眾圍觀，試圖幫忙。所幸業者第一時間暫停手扶梯運作，男童也在工作人員協助之下脫困，手臂僅有皮肉傷，送醫治療後已無大礙。

賣場董事經理林成國受訪時強調，這起事件純屬人為疏失造成的意外，並非電扶梯故障所致。事發後地方政府相關單位也派官員前往檢查，確認電扶梯符合安全規格，且運作狀況正常。林成國呼籲，到賣場購物的家長應隨時注意小孩狀況，搭乘手扶梯時更應格外小心。