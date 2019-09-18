BOSS招待爽玩柬埔寨4天3夜　執行「神秘任務」返台7人恐囚禁終身

▲以許姓男子為首運毒集團，打出免費出國好康，卻夾帶液態安毒入境遭海關查獲。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

以許姓男子為首的運毒集團今年2月間以免費機票、零用錢等好康，吸引6男2女擔任運毒者，若運毒成功事後可獲6萬元報酬，6男2女前往柬埔寨遊玩4天3夜後，其中3男1女先行返台時在行李箱中夾帶液態安毒入境，結果遭海關與調查局幹員當場查獲9瓶液態安毒等證物，檢方偵結將許男等人依違反毒品防制條例、懲治走私條例等罪嫌提起公訴。

檢警調查，綽號「BOSS」22歲的許姓男子於去年11月間與位於柬埔寨姓名不詳男子計畫運輸液態安毒進入台灣，透過不知情男子找來鍾姓男子，許指揮鍾男代為尋找運毒之人，由許提供免費機票、零用錢給運毒者，如成功運毒入境，每人事後可獲得6萬元酬勞。

鍾男陸續尋得6男2女共8人擔任運毒者，私下支付1萬元至4萬元不等零用金；今年2月26日下午3時出境前，許指派姓名不詳男子在新竹縣竹北市交付每人一支手機、零用金與機票等物，一行人於當晚搭機前往柬埔寨。

一行8人經過4天3夜旅遊後，3月1日返國前，8名男女在柬埔寨下榻飯店由姓名不詳男子交付裝在酒瓶裡液態二級毒品安毒，由其中3男1女人先行返國，每人攜帶3瓶液態安毒夾藏行李箱，4人分別搭乘不同航空公司班機入境，入境時2名男子與1名女子被海關當場查獲，另一名男子則趁隙逃逸，海關人員查出3人總計夾帶9瓶液態安毒，毛重3686公克，事後濾出高純度安毒943.87公克。

檢方偵查時，主嫌許男否認一切指控，鍾男則指認許男就是指揮運毒首腦「BOSS」，鍾男辯稱以為夾帶入境是酒類，但事後指控許男要他一人挑起所有運毒犯罪事實，允諾提供44萬元安家費，其餘同案運毒共犯也坦承受許男指揮出國運毒等情事；檢方18日偵結將許男等人依違反毒品防制條例、懲治走私條例等罪嫌提起公訴。



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