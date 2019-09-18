接受最後一張「親民黨」門票？　林家興：郭台銘的個性不可能

▲林家興接受周玉蔻訪問談郭台銘不參選2020總統大選連署。（圖／翻攝自周玉蔻嗆新聞）

記者張乃文／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘16日宣布不參與2020總統大選的連署，為政壇投下一顆震撼彈，不過外界傳郭台銘之於2020大選還有親民黨這張門票，郭台銘幕僚之一、永齡青年平台執行秘書林家興強調，「不可能」，郭台銘的個性不會接受。

林家興18日接受廣播節目訪問，被主持人周玉蔻問及外界有不少人疑惑，既然郭台銘決定不選，為什麼11日還要和台北市長柯文哲前往城隍廟？林家興表示，其實是時間序的問題，郭台銘先去城隍廟後，下午就拍攝影片。他也提到，其實他們一直在做「兩手準備」，希望讓郭台銘有充分時間思考。

林家興說，不參與連署的因素是考量到，在這個時間點下去打「很容易被藍綠夾殺」。他也提到，在和柯文哲的合作與溝通過程中，民眾黨並沒有接受政治獻金或奧援。

對於郭台銘的下一步，是否有外傳「韓郭配」這個想法，林家興回應，郭台銘既然退黨也不參與總統連署，也就是說接下來所有對於總統大選的相關事務都不會再參與，不會再給任何意見。周玉蔻問是否會跟韓國瑜見面？林家興則搖頭並說，韓國瑜有沒有誠意，他們「拭目以待」，只是郭台銘這邊不會再參與任何與總統大選相關的事務，不過還是會參與政治跟公共事務。

談到郭陣營會不會派人參選立委，林家興直言，有被點名跟遷戶籍的幾位，這也是在對外界傳達一個訊號，雖然不參與總統大選，但對於實現公共政策的想法，郭台銘可能會用別的方式進行。

最後，周玉蔻問到，郭台銘還有一張「親民黨」的門票，林家興強調，「不可能」，郭台銘的個性不會接受；永齡基金會副執行長蔡沁瑜18日接受媒體訪問時也說，郭台銘是親自否認，絕對沒有這樣的事，現在已經退出，很多事情就到此為止。

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