國民黨要檢討！洪秀柱：不是隨便一句風涼話就能挽回郭台銘

記者羅婉庭／新北報導

針對鴻海集團創辦人郭台銘已經與國民黨切割，前國民黨主席洪秀柱18日上午表示，郭台銘要參選到退選之間，發生很多事情，國民黨要反省、檢討郭台銘退黨聲明稿中的內容，不是隨便一句風涼話，就能挽回郭台銘對黨的感受。





▲洪秀柱18日出席重陽敬老義剪。（圖／記者呂佳賢攝）

洪秀柱表示，國民黨面臨這樣的狀況必須做兩件事，第一個、對於郭台銘聲明的內容要好好的反省、檢討。第二個、對郭台銘要心存感謝，畢竟在黨最困難的時候，曾經幫助過他們，每次在選舉時郭台銘對黨的支持也是不遺餘力。

洪秀柱說，一定要抱著感謝的態度、謙卑的態度去改進並肯定郭台銘以往的貢獻，只有這種方式，誠心誠意的贏回郭台銘對國民黨的認同。洪秀柱表示，最大的誠意要表現出來，郭台銘畢竟跟國民黨有一對很長遠、深的革命感情，還是期盼他跟國民黨合作。

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