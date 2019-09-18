男醉鬧超商還嗆警「怎樣！？」慘遭壓制　他淡定吃泡麵成反差

記者陳玉／台中報導

台中陳姓男子16日晚間酒後在西屯區超商內失控大鬧，警方獲報到場，陳不願配合盤查，更向警方大聲咆哮「怎麼樣！」，因陳不受控，有傷人及自傷之虞，員警依警職法將壓制後，予以保護管束並帶返所，過程也被其他顧客拍下PO上臉書社團《爆料公社》，但有眼尖網友發現後方藍色上衣阿伯見眼前情況，仍淡定吃泡麵，成為意外亮點。

▲台中陳男醉鬧超商遭警壓制，後方阿伯淡定吃泡麵意外成為亮點。（圖／翻攝自爆料公社，下同）



第六警分局何安所副所長許閏傑表示，16日晚間6點半，55歲陳男在台灣大道二段上超商內情緒失控、不斷大吼大叫，4員警到場後聞到陳身上有濃濃酒味，詢問陳年籍資料，陳拒絕配合，更趁著酒意大聲對警嗆聲「怎麼樣」、「要用哪一條辦我？」等語。

▲陳男酒後情緒失控在超商大吼大叫，甚至還對員警大聲咆哮「怎樣！」。



警判定陳有傷人及自傷之虞，為防止危害，依照警察職權行使法第20條將其壓制在地，並帶回所內保護管束，後續依程序填寫管束通知書並通知家屬帶回。

有網友將經過PO上《爆料公社》，寫下「在小7發神經，GG了吧！」，網友也大讚警察執法效率，讓民眾免於危險，但另有眼尖網友發現，警察在壓制陳男時，後方有位藍色上衣阿伯淡定吃泡麵，與眼前情形成為反差，讓人不禁會心一笑。