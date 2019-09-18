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起床超疲累！她1秒驚覺老了…過來人曝10點更催淚　網秒QQ：這篇正解

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▲▼女性,正妹,上班族,辦公室,工作,加班,過勞,崩潰,壓力,用電腦,打字。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲原PO起床時覺得很疲累，瞬間覺得自己老了。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名女網友在PTT上發文，說她早上起床的時候，突然驚覺自己很疲累，「不管是生理還是精神似乎都已經退化得不成人形」，說小時候每天跳起來，就精神振奮地死賴在床上拒絕上學。最後原PO直嘆「唉！老了」，並問卦「第一次發現自己老了的時候？」另一位網友則用10點讓其他人都淚推，「這個真的有同感」。

女網友17日在PTT的Gossiping板上問卦「第一次發現自己老了的時候」，文中表示，雖然這個好像很常有人問，「但題目經典就是經典」，接著說她早上一起床，突然驚覺怎麼這麼疲累，不管是生理、精神感覺都退化得不成人形，「想當初還是小鬼時每天跳起來就精神振奮的死賴在床上拒絕上學」，最後大嘆自己老了，並問「各位又是如何呢？有沒有卦？」

請繼續往下閱讀...

另一位網友則是回文，簡單明瞭用10點表達「第一次發現自己老了」，包括「1.想找人聊天 發現已經沒啥朋友時」、「2.周遭的人開始不聊電動幹話 只聊結婚家庭小孩投資時」、「3.開始覺得金錢利益至上 道德溫良恭儉讓是屁時」、「4.以前會覺得未來還有機會脫單 開始覺得自己人生已經可以準備孤老時」、「5.開始不想把時間都花在工作上 沒日沒夜工作時」。

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▲▼女性,正妹,上班族,辦公室,工作,加班,過勞,崩潰,壓力,眼鏡妹,生氣,憤怒。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲網友說，發現自己不想沒日沒夜工作時就是老了。（示意圖／pakutaso）

另外5點則是，「6.買早餐 老闆娘開始叫你先生 不叫你帥哥時」、「7.下班回家看YouTube和ptt看到睡覺 什麼也提不起勁幹時」、「8.玩薩爾達 雖然覺得這遊戲超好玩 可是會玩到空虛心慌時」、「9.知道友情愛情敵不過利益 只有親情勉強可以時」、「10.回老家看到媽媽已經滿頭白髮 會很想哭時」。

看到這篇回文，讓其他人紛紛直呼，「認真文，推你」、「人生路就是如此」、「這個真的有同感，QQ」、「正解這篇，難過中」、「推這篇，我難過」、「淚推QAQ」。

還有網友分享自己的情況，「吃到飽吃到第三盤就開始吃冰淇淋的時候」、「同事都低於25。 瞬間整天心情不好」、「親人 親戚生病 過世的時候QQ」、「五點之後不能喝咖啡的時候」、「不想換工作的時候，做履歷表找西裝，座車，考試，面試都覺得很煩」、「尿尿開始尿不乾淨」、「11.肉片看了一小時，老二依舊低頭」。

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