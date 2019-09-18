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各大學快提創新廢棄物回收計畫　環保署祭最高500萬補助

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▲▼環保署公開徵求資源回收創新研發計畫。（圖／環保署提供）

▲環保署長張子敬聽取廢面板玻璃再利用案例。（圖／環保署提供）

記者許展溢／台北報導

為鼓勵應回收廢棄物回收處理多元創新與價值創造，環保署109年度編列3100萬元，邀請公私立大學、研究機構等提出「創新研發」計畫。環保署今（18日）表示，只要通過就有機會獲120萬至500萬元。

環署說明，「創新研發」是為扶植綠色產業發展與競爭力重要元素，109年度徵求計畫的指定主題，包括創新模組資源回收車應用設計及研究、廢紙容器再生紙漿處理與機能性複合材質應用開發等多項，每案最高可獲補助300萬元；另定點回收站的試驗推廣案最高可獲補助500萬元。

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▲▼環保署公開徵求資源回收創新研發計畫。（圖／環保署提供）

▲環保署109年度編列3100萬元，邀請公私立大學等提出「創新研發」計畫。（圖／環保署提供）

環署表示，對公告應回收廢棄物分類回收處理技術、回收物質再利用用途或二次料產品高值化應用的研發，以提升回收處理效率、效能、再利用比率或再生料價值、低耗能之回收處理技術或制度、回收處理體制創新管理及提升資源回收成效所需相關工作等重點補助主題，每案最高可補助120萬元。

回收基管會說明，目前公告應回收廢棄物包括機動車輛、輪胎、鉛蓄電池、容器、電子電器、資訊物品、照明光源及乾電池等。計畫是為提升資源回收處理技術及再生料產值，落實綠色循環的經濟模式，即日起正式徵選資源回收創新研發補助計畫，公私立大學、研究機構及廢棄物處理業者等，只要在今年10月25日下午5點前提出創新研發計畫，就有機會獲得120萬至500萬元補助。相關資訊及申請資料可到環署資源回收網「最新消息」連結處下載。

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