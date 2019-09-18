「妳的奶好香」噁男初見網紅忍不住…摟腰偷親頭塞胸

▲女網紅指控被剛認識的宋姓男子摟腰偷親還戲謔「妳的奶好香」。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫Pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

陳姓女網紅2019年8月初和一群剛認識的朋友整夜狂歡，隔天清晨到台北市東區茶店休息時，坐在隔壁的宋姓男子突然對陳女摟腰，頭部刻意靠到陳女胸前後說：「妳的奶好香」，還偷親陳女嘴唇，台北地檢署勘驗店內監視器畫面後，18日依性騷擾罪嫌起訴宋男。

檢警調查，陳女是在8月1日去夜店玩樂到2日清晨7點多，一行人5男1女到台北市忠孝東路巷內知名的茶街內1間店家休息，其中有2名男子累癱，趴在桌上睡覺，陳女和坐在隔壁的宋男繼續聊天，沒想到宋男聊著聊著，突然摟住陳女的腰部。

陳女指控，她才剛發覺宋男手腳不乾淨，沒想到宋男的頭又靠近自己胸部，還小聲地說：「妳的奶好香」，陳女氣得舉手指向茶店的天花板角落，警告宋男，「你不知道那裡有監視器嗎？」宋男竟不理會，再趁陳女不注意，直接湊上臉去偷親陳女嘴唇。

陳女提告後，宋男否認性騷擾，但店內監視器完整拍下他對陳女摟腰、偷親、頭靠胸的動作，檢察官認為事證充足，依性騷擾罪嫌起訴。

姐姐妹妹站起來 一起給男人好看

【其他新聞】

竹聯雷堂副堂主製毒「被逮2次」 網紅妻小Angelababy吸毒判刑

副教授怒罵店家「空位不給坐」給負評 老闆娘反擊、網罵「害蟲」挨告

30本筆記10多名司法官赴宴 石木欽妻常買股獲利但「查無金流對價」