詭異！泰國美女網紅陳屍公寓大廳　住戶：她不住這裡

▲ 網紅奴查娜被發現陳屍在一棟公寓大廳的沙發上。（圖／翻攝自Instagram／lunlabelle.thitim）

實習記者羅明輝／綜合報導

泰國曼谷最近發生一起詭異命案，有民眾在17日凌晨3點向當地Bukkhalo警方報案稱，發現一具女屍躺臥在自家公寓大廳的沙發上。員警抵達後，確認死者是23歲的泰國網紅正妹奴查娜（Thitim Noraphanpiphat），不過她並非公寓的住戶，身上也沒有其他外傷，關於她到底為何會出現在這棟公寓，又是怎麼死亡的，一切都還有待釐清。

綜合泰媒報導，這起事件發生在曼谷吞武里區（Thonburi）噠叻噗（Talat Phlu）BTS捷運站附近一棟公寓內。警方接獲報案到場後，認出死者就是IG擁有7萬人追蹤、因為立體深邃五官和姣好身材而擁有高人氣的網紅正妹奴查娜。

▲ 奴查娜有著深邃的五官、高挑身材與獨特氣質，在IG擁有7萬人追蹤 。（圖／翻攝自Instagram／lunlabelle.thitim）

令人匪夷所思的是，奴查娜全身沒有任何外傷，再加上她並不住在這棟公寓，也沒有任何人有目擊到奴查娜進入到公寓內，因此她究竟為何會出現在這裡？公寓內是否有她認識的人？她是來這裡找什麼人嗎？什麼時候出現在公寓的？怎麼死亡的？重重疑點都等待警方進一步調查，目前員警也已經鎖定公寓監視器畫面，希望能查明真相。

▲ 奴查娜曾在死亡前發文感嘆自己生日還要工作 。（圖／翻攝自奴查娜臉書）

據了解，奴查娜死亡前，才曾經在個人臉書上發布一則貼文寫道，「今天是我的生日，但我沒辦法慶祝，因為要跟平常一樣工作」，字裡行間透露出遺憾與無奈。在奴查娜突然死亡的消息傳開後，許多粉絲和親友都感到震驚無比又難過，紛紛留言向她致上深深悼念，並希望整起案件能早點撥雲見日。

▼ 粉絲與親友發文哀悼奴查娜。（圖／翻攝自Kanoktip Tummanon臉書）

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