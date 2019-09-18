韓國瑜嗆外交部「卡韓」　柯文哲：沒妨礙你就是最大幫忙

記者楊亞璇／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室控訴，外交部新訂作業要點，內容提及「若是總統候選人出訪，外交部一貫不提供協助，也不會安排拜會行程」，質疑在「卡韓」。柯文哲18日受訪時對此表示，「我們活在世界上，有時候人家沒有妨礙你就已經是最大幫忙，你還想怎樣」。

▲柯文哲接受媒體訪問。（圖／記者黃國霖攝）

柯文哲直言，「活在世界上，人家沒害你，或是沒阻礙你，就是最大幫忙，你還說人家要把你當總統規格幫你幫忙，這是不切實際期望」。

韓競辦認為，2011年時，民進黨主席蔡英文訪英，時任駐英代表張小月幾乎全程陪同，給予行政協助，顯見當時馬政府並未干預駐外代表的行政裁量權，馬前總統展現出其堅守行政中立之度量和風範。

面對韓國瑜方面指控，外交部回應，訂定的「外交部協助直轄市市長出訪作業要點」內容僅針對直轄市市長出訪，完全沒有提及總統候選人出訪事宜。相關的規範內容也明定，基於行政中立原則，外交部及駐外館處不會協助安排訪問團參加任何涉及政黨、僑界及後援會的造勢活動或募款餐會，此一原則已行之有年，過去我國政府均嚴格執行，以確保國家文官的行政中立。

至於總統候選人出訪，外交部強調，也是秉持行政中立的原則，不會請相關駐館處協助安排總統候選人與競選及造勢有關的政治性活動；但是如果總統候選人針對出訪的行政事項提出要求，外交部以及相關館處會視情提供必要且合理的行政協助。

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