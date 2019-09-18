直轄市長出訪不協助　韓競辦批外交部：趁韓國瑜訪美前修內規？

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜預計10月訪美。外交部17日表示，已訂定協助直轄市長出訪要點，明定市政府需發函外交部說明需協助事項與出訪宗旨，並明文規定不協助造勢活動。韓國瑜競選辦公室指出，外交部不應雙重標準、前是今非，故意讓特定總統候選人穿小鞋，期望外交部能有一套可長可久、一視同仁的行政中立辦法。

韓國瑜競選辦公室表示，2011年時，民進黨主席蔡英文訪英，時任駐英代表張小月幾乎全程陪同，給予行政協助，顯見當時馬政府並未干預駐外代表的行政裁量權，馬前總統展現出其堅守行政中立之度量和風範。

韓國瑜競選辦公室指出，蔡英文與朱立倫在2015年，分別以民進黨與國民黨總統候選人身份訪美，當時相關駐處曾經聯繫當地單位，提供機場禮遇及安全維護，但為何這次蔡英文不能訪美，就修訂了外交部的內規？

韓競辦表示，外交部有良好的傳統，不應做為政黨打擊對手的工具。總統候選人可能是未來國家元首，外交部應基於職責，指示外館接洽相關單位提供安全維護、機場禮遇及其它適當協助。

何庭歡18日上午受訪表示，外交是不分藍綠的，希望說不要韓市長傳出訪美前夕，突然間修改規定，就會讓外界質疑說，外交部是不是可能跟過去有雙重標準，甚至是給候選人穿小鞋的情況。

▲韓國瑜4月出訪美與僑胞見面。（圖／記者徐政璿攝）