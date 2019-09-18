人父大噴錢！開箱「前世情人套組」還要買補充包　網讚爆父愛：萌翻

▲原PO開箱「前世情人套組」。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

國外警消勤務人員「真人開箱」風潮吹進台灣，警消人員將平日勤務配件擺出，再從高空照下，宛如一比一真人模型。現在民眾也發揮創意，開始玩起日常開箱挑戰，近日才有「鏟屎官日常套組」曝光，一名男網友也在臉書社團PO出「前世情人開箱」，讓其他網友直呼，「好可愛呀」、「錢擺的不夠多唷！」

本站日前曾報導，《鏟屎官日常套組開箱！柴柴配合呈跪拜姿 「噪音神物」是必備網笑翻》，臉書粉絲團「柴犬柚子⊙ω⊙柚柚切嗑鬧」17日晚間在寵物社團《有點毛毛的》分享「鏟屎官日常套組」開箱照，放眼望去背包的內容物，有水壺、玩具、牽繩、濕紙巾、撿便袋、項圈、胸背帶、領巾等，還有鏟屎官一位跟柴犬一隻，吸引網友熱論。

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就有一位人父在臉書《爆廢公社》貼出「前世情人開箱」的照片，跟風這波熱潮，畫面中，原PO的2個女兒分別躺在畫面中央左右側，首先看看左邊的妹妹，所需用品包括奶瓶、保溫瓶、奶粉、尿布、奶嘴、濕紙巾、滑步車和幾張千元鈔；右側小姊姊的部分，則需要童話故事3本、芭比娃娃和玩偶。

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▲這張照片充滿父愛啊 XD（圖／翻攝自爆廢公社）

可愛的開箱讓網友紛紛留言，「創意十足」、「很有趣」、「好可愛呀」、「全配」、「要生到你老婆的前世情人才要停嗎？」還有人笑說「錢擺的不夠多唷」、「左下角太少」、「汽座、提籃、嬰兒床勒？」原PO也發揮創意回應「可以購買補充包，補充包包含鞋子、洋裝、現金20萬」，也說這4千元是一個禮拜的扣打。

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