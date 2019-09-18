非洲豬瘟豬肉價格上漲　大陸發改委：中秋節後趨於穩定

▲受非洲豬瘟影響，大陸豬價上漲。（圖／路透社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家發展改革委新聞發言人孟瑋18日表示，受非洲豬瘟疫情等因素影響，8月豬肉價格明顯上漲，帶動食品價格漲幅較大，但從近期監測情況看，豬肉價格趨於穩定。此外，發改委也牽頭制定推出穩定物價的方案，包含支持生豬養殖能力建設，增強儲備調控能力等。

大陸國家發改委18日召開9月份新聞發佈會，發言人孟瑋指出，1—8月，居民消費價格指數（CPI）平均同比上漲2.4%，8月份同比上漲2.8%，漲幅與上月持平，進一步看，物價上漲的結構性特徵明顯，主要表現為食品價格上漲，「受非洲豬瘟疫情等因素影響，豬肉價格明顯上漲，帶動食品價格漲幅較大。」

孟瑋提到，從近期監測情況看，豬肉價格趨於穩定，9月11日至17日，36個大中城市豬肉平均零售價格日均漲幅為0.28%，較8月份明顯收窄，「其中，中秋節第2天（9月14日）下降0.22%，36個大中城市10漲13跌13平。」

孟瑋說，大陸十一長假臨近，從物價走勢分析看，物價有望繼續保持平穩運行，「發改委將會同有關部門繼續密切監測重要民生商品市場價格變化，根據需要及時採取相應調控措施，保持物價基本穩定。」

孟瑋還說，今年以來，國家發改委會同有關部門，推出了一系列政策措施，著力保障市場供應，促進物價基本穩定，比如，牽頭制定推出「保供穩價」的方案和措施，大力支持生豬養殖能力建設，增強儲備調控能力，切實做好困難群眾基本生活保障等。

孟瑋強調，目前一些措施已在有效落實中，並產生了一定積極成效。