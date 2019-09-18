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總統隨扈搭上性療師！她嘟「陽具麥克風」到嘴邊　中校開口「鹹濕互動」

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▲2019年8月12日21：32，A小姐拿假陽具充當麥克風訪問陳清文，引發在座友人一陣大笑。

圖文／鏡週刊

本刊接獲投訴，擔任總統隨扈的特勤中心已婚中校軍官陳清文，與一名女「性治療師」祕密交往，2人不但經常出雙入對，甚至同居過夜。本刊多次直擊，陳清文與該名性治療師和朋友聚餐時，不僅上演餵食秀，女方還拿出假陽具充當麥克風，與陳鹹濕互動，餐後2人更前往女生的住處同居過夜。此外，本刊還直擊其他男子到該名女生住處接她外出過夜，疑似不只陳一名男友，2人的關係讓人霧裡看花。

2019年08月28日22：39，陳清文和A小姐常與友人相約聚餐。

▲2019年08月28日22：39，陳清文和A小姐常與友人相約聚餐。

8月12日晚間，本刊首度直擊，陳清文、A小姐和另外幾名女性友人，前往台北市中山區一間名為「魚紅苑」的餐廳聚餐。席間身為性治療師的A小姐一時興起，竟然拿出一根肉色的假陽具充當麥克風，扮起電視台記者作勢「訪問」陳，面對突如其來的狀況，身為總統隨扈、見過大風大浪的陳絲毫不怯場，大方對著假陽具侃侃而談，2人鹹濕又逗趣的互動，引發在場女性友人哄堂大笑。

A小姐（圖）的職業是性治療師，外傳她與總統隨扈陳清文已交往3、4年。（翻攝臉書）

▲A小姐（圖）的職業是性治療師，外傳她與總統隨扈陳清文已交往3、4年。

用餐過程中，A小姐二度夾菜想要餵食陳清文，但陳可能對自己的職業及2人的關係有所顧忌，並未接受A小姐的好意，而是巧妙迴避了這引人側目的親密舉動。

遭爆搭上性療師　當事人：正常交友

本刊接獲爆料，指擔任總統隨扈的國軍中校陳清文與密戀一名性治療師，2人被本刊直擊關係匪淺。本刊詢問國安局，國安局表示，已針對相關爆料內容進行查證，但實情是陳中校非任職於總統警衛室，目前擔任特勤中心便衣警衛工作，也沒有任何不當風紀事件發生；對於報導已嚴重影響單位及同仁形象，深表遺憾。

陳清文擔任總統隨扈多年，目前負責行程安排、任務分配。

▲今年45歲的陳清文官拜中校，目前擔任總統隨扈。

本刊也詢問當事人陳清文中校，他出示相關證明指出，已於去年1月與配偶離婚，共同撫養小孩，因此擁有交友的自由。陳表示，他與A小姐的認識二、三年，2人的關係目前僅是好朋友，否認本刊所拍到的親密餵食、同車回家過夜等內容。

陳清文也說，希望把事情釐清，不要因為此事小題大作傷害到他的家人；他認為此爆料嚴重影響個人聲譽及長官對他的觀感，所以必須嚴正聲明法律立場，保障自身權益。

本刊也致電嵩馥性健康中心，欲詢問擔任性治療師的A小姐有關與國安局軍官談情，和與早洩病患發生感情遭投訴等情事，但該中心表示A女出差，會將相關情形與公司高層和A女回報，再行回覆。而A女也已將臉書關閉，至截稿前無法獲得她的任何回應。


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