新iPad Pro最終設計曝光！三鏡頭排列方式比iPhone更整齊

▲新iPad Pro模型機。（圖／翻攝自Sonny Dickson）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果上周發表會推出了最新10.2吋iPad，而自上個月開始，便有消息傳出新一代iPad Pro也將與新iPhone 11 Pro系列一樣搭載3鏡頭。蘋果爆料部落客稍早發布一張號稱是新版iPad Pro「最終設計」的模型照片，的確與iPhone 11 Pro一樣採用3鏡頭方型相機模組。

知名爆料達人Sonny Dickson稍早在部落格上貼出一張號稱是蘋果即將推出的新版iPad Pro的最終設計模型機。該設備背面設計與iPhone 11 Pro非常相似，預計將為影音拍攝專業人士提供與新iPhone相同的攝影效果。蘋果希望用戶可以iPad Pro來拍攝及剪輯4K影片，無須再額外使用Mac電腦。

觀察照片，此iPad Pro的方型鏡頭模組內的鏡頭排列與iPhone 11 Pro完全不同，其3鏡頭與閃光燈「整齊地」放置於4個角落，且鏡頭並無玻璃面板，Sonny Dickson表示，這是為顯示出iPad新相機的獨特之處，或僅僅是用於展示示設備最終物理形式的一個小小瑕疵仍有待觀察。

雖然用iPad在外面拍照或攝影的人，普遍會遭到路人的嘲笑，但大螢幕確實對一些需要拍攝關鍵焦點或精準取景的照片很有用。不過使用iPad作為攝影工具從人體工學角度思考也是問題多多，畢竟現階段為iPad製作輔助產品的配件廠也不多。