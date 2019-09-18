你有過勞嗎？　勞動部2張簡易篩檢表立刻就能看出來

▲勞動部指出勞工若是有過勞傾向應向醫生諮詢。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

現代人工作壓力大，且常常超時工作加班，「過勞」也成了現代人的一種症狀，對此勞動部就提供了兩張簡易的過勞分量表，讓民眾可以自行檢測自己現在是否已經成為過勞一族。勞動部職災勞工保護組組長游逸駿指出，勞工朋友若是發現自己有過勞的情況，可以自行到各大醫院的家醫科諮詢，或是跟工廠內的廠醫、廠護做諮詢轉診。

從勞動部提供的量表中可以看出，極度緊張；精神負荷大；不規律工時；輪班或夜班；高、低氣溫或噪音環境；長期工作過重或短期工作超過負荷等都容易引發過勞。勞動部提醒若是想避免過勞，應該避免長期超時工作、適度休息規律運動、自我調適減輕壓力、特殊作業環境做好保護、定期健檢做好身體管體。

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另外，勞動部指出，「過勞」為職業促發腦心血管疾病之俗稱，指個人的腦心血管疾病因異常工作負荷，如遭遇異常事件、特殊作業環境、工作精神壓力或長期超時工作等，促使其發作或惡化。勞動部為了防治職業傷病，於全國大型醫院或醫學中心成立10家「職業傷病防治中心」，為勞動朋友工作安全及身體健康把關，勞工如有疑似因工作引起身體不適，可就近到各職業傷病防治中心及網絡醫院尋求協助。

游逸駿表示，勞工可先從這簡易的量表中檢測自己是否有過勞的情況，如果有過勞情況的話建議可以到附近的醫院掛家醫科門診諮詢，或者是先與雇主、廠醫、廠護溝通諮詢協調，看如何來調整工作模式。

▼勞動部的過勞自我篩檢表，點圖可放大。（圖／勞動部臉書粉絲團）