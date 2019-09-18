大專生暑期洄游農村成果豐碩　信義房屋助學子為農村孵化新願景

圖、文／信義房屋提供

由行政院農委會水土保持局主辦的第九屆大專生洄游農村競賽，全國共有51所大專院校138個系所組隊報名參賽，通過兩階段審查後最終選出20支隊伍進行為期兩個月的駐村活動，駐村成果豐碩，從實際改造農村閒置空間、社區環境景觀，甚至協助農產行銷與包裝、研發食材，還有設計幼銀共同參與的活動規畫，不只展現獨有屬於年輕人的創意與活力，也為農村社區帶來新氣象與活力。



信義房屋策略長周莊雲表示，很高興能受到水保局的邀請，透過洄游計畫的機制，共同培力青年實踐社區改造行動，社區與農村都是台灣最有生命力的地方，信義房屋自2004年推動社區一家計畫，共累積了一萬多件凝聚人心的提案，在這些提案的背後，我們看見社造推動所存在的世代交替的課題，而近年來我們又再將社區營造的參與族群續延伸至國小、國中甚至是高中，透過師長帶著學生將課程與公共事務結合，期待成為未來社造與洄游農村的種子。



信義房屋全民全民社造行動計劃目前為止累計投入超過新台幣四億元經費，深得社會大眾支持，累計提案總件數達9678件，全台提案率已涵蓋98.9%鄉鎮市區，已有2179個單位或個人、學校獲得實質的獎金協助。未來將擴大與各大社團、學生團體、民間團體及組織的互動，不只讓青年洄游，更讓青年為社區打造舊文化，新思維，讓老中青世代感情更加緊密。