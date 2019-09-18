走進全台規模最大「活的歷史現場」　2019全國古蹟日屏東揭幕！



▲2019全國古蹟日宣傳片。（影／文化部提供）

記者林育綾／屏東報導、攝影

不僅公視歷史大戲《傀儡花》在屏東拍攝，「2019全國古蹟日」也在屏東揭開序幕，將於9月21日、22日登場！屏東縣政府邀請民眾走入「活的歷史現場」，串連3個「再造歷史現場計畫」，舉辦文化小旅行等多項活動，宣告古蹟日同時也在全台各縣市展開。文化部長鄭麗君期望人們能透過古蹟日，重視台灣自我歷史和文化價值，看見多元視野，找回城市的靈魂。



▲2019「全國古蹟日」在屏東主場，於勝利新村揭開序幕。（圖／記者林育綾攝）

「古蹟日」是全世界最大規模的文化歷史活動，法國文化部在1984年起，將每年9月第三個周末的六、日訂為古蹟日。而文化部自2001年開始響應國際古蹟日、呼應「歐洲遺產日」，在每年9月推出「全國古蹟日」。

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今年結合「再造歷史現場計畫」，文化部補助全國各直轄市、縣市政府同步舉辦古蹟日活動，提供全國民眾親近、參訪古蹟的機會，呼應歐洲遺產日的年度主題「藝術與娛樂」，台灣將主題訂為「文化資產．遊於藝」，今（18）日在屏東勝利新村，為2019年全國古蹟日揭開序幕。



▲文化部長鄭麗君（左）讚美屏東縣長潘孟安（右）是「第一名的縣長」。（圖／記者林育綾攝）

鄭麗君部長讚美屏東縣長潘孟安是她心中「第一名的縣長」，最重視歷史文化，自從「再造歷史現場計畫」以來，他提出的計畫數最多、規模最大，而文化部編列預算也最多。

鄭麗君部長表示，「再造歷史現場」是文化部的重要政策，截至目前文化部已核定20縣市、共30案的再造歷史現場計畫，勝利新村即是屏東再造歷史現場計畫「屏東飛行故事」的場域，其中登錄為歷史建築的場域多達49棟、76戶，這些日式宿舍群記錄了台灣社會中各族群交融互動的歷史，也留下軍官及眷屬從臨時安置到落地生根的故事。

▲▼屏東勝利新村大樹冊店，將軍之屋轉型。（圖／記者林育綾攝）

屏東縣政府在今年古蹟日為了邀請民眾走入「活的歷史現場」，特別串連屏東飛行故事、屏東菸葉廠、牡丹社事件三個再造歷史現場計畫，透過邀請在地藝文工作者舉辦工作坊、文化小旅行導覽、AR互動體驗式導覽、南迴鐵路藍皮火車小旅行等方式，帶領大家走進故事現場，認識發生在屏東的故事。

▲▼2019全國古蹟日活動之一，藝術家吳季禎結合屏東在地人事物訊息，以書法文字創作。（圖／記者林育綾攝）

鄭麗君說，「歷史現場」的「再造」是對場域空間的再生產，是「地方感」的形塑，是「場所精神」的保存與再現，讓人能感受到歷史不只是過去，更是我們的生活，宛如每天上演的Live Show，為落實文化資產系統性、脈絡性保存理念，由中央與地方政府協力推動，鼓勵縣市政府從文化資產的歷史場域出發，進行區域的文化治理，以重建地方文化生態體系，並以文化保存帶動周邊整體空間治理，使文化資產得以保存其價值及歷史記憶，回到當代人的生活之中。

古蹟日活動結合地方文史與文化科技、無形與有形文資，用創意保留記憶，唯有文化保存做得成功，才能找回文化發展歷程與生活記憶，才能讓城市及國家帶著靈魂往前走。

▲▼藝術家吳季禎在屏東勝利新村，將與在地6位人物訪談後寫下文字訊息。（圖／記者林育綾攝）

▲▼鄭麗君也在現場留下訊息「擁有記憶的美好」。（圖／記者林育綾攝）

今年全國古蹟日結合各縣市「再造歷史現場計畫」在9月至10月辦理文資小旅行、古蹟巡禮、文化散步、走踏礦業遺址、飛機棚廠搖滾音樂祭、傳統工藝體驗、藝起遊眷村、樂活木都歷史場域、民藝同樂等親子學習、體驗教育系列活動，還有古蹟日期間限定參觀優惠。透過寓教於樂方式，回應古蹟日主題，延續再造歷史現場計畫精神。

9月18日至10月20日期間，主場活動在屏東勝利新村有各式主題特展，9月21日、22日另有「我們的歷史Live Show」嘉年華遊行及大型市集活動，邀請民眾一起體驗、感受文化資產保存與再生的活力。



▲2019全國古蹟日在屏東揭幕，結合各縣市「再造歷史現場計畫」於9月至10月舉行。