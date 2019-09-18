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黃國昌爆政府將為華映墊償12億創紀錄　要求勞動部採取保全處分

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▲黃之鋒、朱凱迪、岑敖暉拜會時代力量黨團，立委黃國昌發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲時代力量立委黃國昌指控華映擺爛，由政府代償12億資遣費。（圖／記者林敬旻攝）

記者余弦妙／綜合報導

華映日前宣布大量解雇後，勞動部與桃園市政府均表示會積極介入，避免讓這些被解僱的勞工淪為犧牲品，但今（18）日時代力量立委黃國昌就在臉書上PO文表示，即將倒閉的華映，估計政府墊償超過12億元，將創下工資墊償基金的紀錄。

黃國昌指出，華映在8月預告將再解雇2100人後，已經停止發放薪資，華映高層目前的盤算，是交給政府由「工資墊償基金」來給付8-10月的薪水與資遣費，這筆費用，預計超過12億，將創下最高紀錄。具體而言，華映在員工人數為4600人時，一個月人事費用需要3億元；在今年5月第一波裁員2500人後，就尚未解僱的2100名員工，估計每月應該給付的薪資，至少仍需1億4千萬。

請繼續往下閱讀...

此外，黃國昌更提到，這3個月的積欠工資，加上6個月資遣費（墊償上限），估計墊償金額超過12億元。這個金額，不僅已超過基金1年總收入（約10億）；與在2007年創下「墊付而未償還」紀錄的碧悠電子相比（墊償7083萬、償還612萬；計支出6471萬），更是膨脹20倍。然而，這不代表應該負最大責任的老闆，可以事不關己、拍拍屁股走人

黃國昌更進一步指控，華映先是為了自己在中國的投資，承諾保證「中國華映科技」每年10%獲利，拿台灣華映員工與股東做犧牲品；再惡意於財報中違法隱匿重大資訊，把投資人當盤子；更離譜的是，去年華映已嚴重虧損，總經理林盛昌與董事長林蔚山，竟還各自領取了3000萬至5000萬元與1710萬元的史上最高報酬。他也痛批「這完全是典型的圖利自肥，惡質到了極點！這些違法亂紀、坐領高薪的老闆，應該徹底地被追究責任！」

最後，黃國昌不忘提醒勞動部，「不要忘了自己在《大量解僱勞工保護法》下的權責，依該法第12條規定，對於大量解僱勞工而積欠勞工工資的雇主，採取必要的對人保全處分。」

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