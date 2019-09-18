27歲就接管暗殺集團！火辣爆乳暗殺女皇　離奇死在男友床上

▲有暗殺女皇稱號的菲立克斯，傳出身亡消息。（圖／翻攝自Instagram）

記者李振慧／綜合報導

墨西哥女子菲利克斯(Claudia Ochoa Felix)因為外型亮麗，又曾是黑幫老大的御用女殺手之一而聲名大噪，擁有暗殺女皇(Emperatriz de Los Antrax)稱號的她，近來卻傳出離奇死在男友床上的消息，令外界十分好奇她的死因。

現年35歲的菲利克斯，近日被人發現在墨西哥錫那羅亞州(Sinaloa) 古拉坎市(Culiacan) 穆薩拉(Musala)一處民宅內死亡，報導中指出，當晚她在該市一間夜店遊玩後，便回到男友家，結果男友要叫醒她時發現沒有反應，趕緊打電話請求警察幫忙。

警方發現她疑似因為肺部有不明吸入物而死亡，但目前無法判定事件是他殺還是單純意外，已將遺體送至法醫進行解剖以查明死因。擁有宛如女星金卡戴珊般性感外型的菲利克斯，雖然已是3個小孩的媽，但時常喜歡在網路上分享火辣性感照，並且擁有一把粉紅色的AK-47突擊步槍，而在Instagram擁有近30萬名粉絲。

有媒體曾報導，菲立克斯的真實身分其實與當地大毒梟古茲曼(Jose Rodrigo Arechiga)關係匪淺，並且在對方因為領導錫納羅亞販毒集團(Sinaloa Cartel)入獄後，年僅27歲便接替成為暗殺組織Los Ántrax的領導人，但是對於這些指控她都予以否認。

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