彰化139縣道小鋼砲飛馳　「無煞車痕」衝撞民宅…駕駛輕傷送醫

▲139縣道凌晨發生自撞民宅車禍意外事故。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

記者唐詠絮／彰化報導

又是139縣道！25歲蔡姓男子18日凌晨駕駛1輛小鋼砲五門掀背車，行經芬園鄉139縣道大彰路，突然失控「碰」的一聲撞入民宅，車體瞬間凹陷變形，撞擊聲驚動附近睡著的住戶，大家都外出查看到底是怎麼一回事，趕緊叫警消人員前往搶救，所幸肇事的車主僅頭部擦傷，無生命危險。

彰化警分局交通分隊長王錦城指出，蔡男無酒駕，初步勘查路面也沒有煞痕，初步研判應該是夜間車速過快，造成失控撞入民宅，確切的肇事責任與事故原因還要進一步釐清。

被封為「最陰路段」的彰化139縣道，10日才傳車禍，一名重機騎士行經在彰路20K處彎道時，失控衝撞對向車道，重摔後一路滑行至路旁草叢，所幸當時無對向來車，不然後果不堪設想。沒想到事隔才幾天，又發生衝撞民宅，住戶都氣得驚呼，怎麼這些人都不減速慢行，把生命當成兒戲。

為了杜絕車禍意外再發生，警方已於139縣21K處裝設固定桿測速器，上半年來共計取締3千多件超速，業績高居全縣10大測速桿排行榜第4名。警方也呼籲用路人行經此路段時須更加謹慎小心，限速50公里，只要達到60公里便會吃上罰單，務必多加留意。

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