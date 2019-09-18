影／朱立倫將全台輔選：郭台銘做出非常有智慧、有格局的決定

記者羅婉庭／新北報導

針對鴻海集團創辦人郭台銘決定不參選2020總統，前新北市長朱立倫18日表示，郭台銘做出非常有智慧、有格局的決定，非常感佩。

朱立倫說，他始終如一強調國民黨一定要勝利，他們都愛中華民國，都是中華民國派。距離選舉還有將近4個月時間，國民黨內部也要化解爭議、凝聚最大共識。朱立倫也在本週啟動全台輔選行程，第一站就是台南第六選區地洪秀柱站台助講。

郭台銘在幾個地區分別派出刺客立委，日前永齡基金會副執行長蔡沁瑜將戶籍遷到桃園八德，永齡基金會顧問郭昕宜則是遷到台中北北區。對此，朱立倫回應，還是要凝聚力量，各地的選情不同，不一定要國民黨的候選人，例如他在三重市支持無黨籍的李翁月娥，凝聚力量、團結就能勝選。

另外，韓朱兩人在15日「大陸台商秋節聯誼茶會」結束後低調會面，談了逾一小時。朱立倫表示，「我們談很多包括這幾天關心的郭董事長退選，怎樣團結、化解爭議，畢竟選舉還有將近4個月時間，我們希望能夠團結在一起」，雙方最後也達成共識。

朱立倫強調，他跟韓國瑜溝通順暢，黨內一定要整合各方力量，是唯一2020勝選的機會，他一定幫忙、不要位子，他也跟韓國瑜達成共識，不管是電話聯繫或是見面，也談了郭台銘退選後如何團結各方力量，國民黨內部化解爭議、凝聚共識，韓國瑜也理解他的態度跟立場。

▲朱立倫出席重陽敬老義剪。（圖／記者呂佳賢攝）

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