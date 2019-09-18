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勞資爭議再起　長榮航：桃空職工試圖以政治力影響裁決

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▲勞資爭議再起，長榮航空今（18）日發佈書面聲明，對桃空職工企圖透過政治力施壓來影響裁決結果感到遺憾。圖為長榮航空總經理孫嘉明。（圖／記者湯興漢攝）

▲勞資爭議再起，長榮航空今（18）日發佈書面聲明，對桃空職工企圖透過政治力施壓來影響裁決結果感到遺憾。圖為長榮航空總經理孫嘉明。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

長榮航空勞資爭議再起。桃園市空服員職業工會(簡稱桃空職工)今(18)日指控長榮航空打壓勞權，不顧飛安，長榮航空發佈聲明表示，桃空職工高調聯合立委召開記者會攻擊0508獎勵出勤公告的正當性，企圖透過政治力施壓來影響裁決結果，實令人感到遺憾。

長榮航空書面聲明全文如下：

請繼續往下閱讀...

桃空職工試圖以政治力影響裁決 長榮航空深表遺憾

桃園市空服員職業工會(簡稱桃空職工)今(18)日再次以不實指控，抹黑長榮航空打壓勞權，不顧飛安，並找立法委員聯合召開記者會，試圖利用政治力影響目前正在進行的司法及勞裁案件，長榮航空對此深表遺憾。

一、進行司法程序為公司權利 工會不應無限上綱

今年6月20日桃空職工以增設勞工董事等訴求發起突襲式罷工，造成長榮航空重大損失，也嚴重影響公司聲譽。根據國內現行法規，董事的選任是股東會權限，非公司管理階層與工會得逕行協商並同意之事項，但桃空職工卻以此當作罷工訴求之一，進而發動罷工，明顯有違法罷工之虞。因此長榮航空在罷工的第二天即委由律師向台北地方法院遞狀，對桃空職工及其會務人員、幹部等十餘人提告主張因其違法行使罷工權，故應賠償公司所遭受之相關損失，公司並未向任何單純參與罷工的基層會員提告。

長榮航空表示，公司與桃空職工於結束罷工談判會議中，桃空職工就曾要求公司撤回訴訟，作為結束罷工條件，但公司當時即明確表示為了維護十三萬名股東及員工之權益，無法同意桃空職工的訴求。此時，桃空職工再次無限上綱要求公司放棄應有的法律權利，並將之扭曲為「對工會成員司法追殺」，公司無法接受。

▲長榮航空表示，在罷工事件結束後，建立空服員與高級主管面對面會談等溝通管道，從來沒有歧視罷工組員之情事。（資料照／記者林敬旻攝）

▲長榮航空表示，在罷工事件結束後，建立空服員與高級主管面對面會談等溝通管道，從來沒有歧視罷工組員之情事。（資料照／記者林敬旻攝）

二、空服員派遣符合規範 絕不會影響飛安

飛航安全是長榮航空的DNA，因此公司絕不會讓任何可能影響飛安的狀況發生，近來在國定假日或連續假期，即使公司已經加強執勤及待命人力，然因部分空服員申請臨時性差假，造成特定日期集中缺勤、導致部份航班預排人力不足之現象，長榮航空除盡力由待命人力補足外，為體恤協助調度的空服員，也有發放「缺員津貼」給出勤的空服員作為補償。但長榮航空要強調的是，各航班之空服員人數絕對符合民航局核准之派遣要求，並無影響飛安之疑慮，桃空職工所言絕非事實。

長榮航空在罷工事件結束後，一直持續盡力彌平員工間的裂痕，也建立空服員與高級主管面對面會談等溝通管道，從來沒有歧視罷工組員之情事，但桃空職工卻一再誣指長榮航空對罷工組員「秋後算帳」，誤導社會大眾，製造事端，挑起勞資間的對立。

尤其，桃空職工針對公司於今年5月8日所公布的罷工期間獎勵出勤方案向勞裁會提出的勞裁案，目前尚在行政裁決的過程中，我們認為，在裁決結果尚未出爐前，雙方皆不應以任何形式影響行政機關做出裁決的中立性，但桃空職工卻高調聯合立委召開記者會攻擊0508獎勵出勤公告的正當性，企圖透過政治力施壓來影響裁決結果，實令人感到遺憾。

長榮航空公司 發布
2019年9月18日

▲2019年全球空中運輸罷工可能影響旅客行程。（示意圖／達志影像）

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