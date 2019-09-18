雲端最前線／郭台銘棄選一身輕！藍2020殘局恐難解？

新聞節目中心／綜合報導

前鴻海董事長郭台銘16日深夜宣布退出總統連署後，外界猜測接下來的動向，和郭台銘親近的前立委、前台中市副市長徐中雄17日表示，退選比參選需要更大的勇氣和智慧，反倒是韓國瑜，不能再把民調下滑推給郭董，而郭董未來將透過：一、成立智庫；二、進軍國會；三、栽培新人，進行一場台灣政治改革工程。《雲端最前線》18日邀請永齡基金會顧問高虹安、台北市政府市長室顧問周榆修、前台北市議員顏若芳、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討2020局勢發展。

▲韓國瑜、郭台銘。（合成圖／ETtoday資料照）



對於郭台銘的下一步，備受外界關注。對此，徐中雄表示，郭董看出台灣的政治困境，因此決心推動政治改革工程，要走出一條理性、中道路線，藉此平衡、監督甚至制衡藍綠，他認為郭董接下來會做3件事，首先是成立智庫，對於世界趨勢、台灣前途、兩岸關係提出最好的政策，接著就是進軍國會，有良好政策也得要有管道推動，外傳的幕僚投入立委選戰一事，只是第一階段，接下來還會吸納志同道合、共同理念的人一起參與。

另外，針對宣布退選一事，郭台銘幕僚17日透露，郭日前在思考是否要退黨時，有幕僚建議他留在國民黨，以利爭取藍軍支持者的選票，也有幕僚建議，應主動退出國民黨，否則被開除黨籍要6年時間才能恢復，將不利於郭台銘重回國民黨收拾2020敗選殘局。《雲端最前線》18日邀請永齡基金會顧問高虹安、台北市政府市長室顧問周榆修、前台北市議員顏若芳、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討2020局勢發展。

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》



《ETtoday新聞雲》



《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。