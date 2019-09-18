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Google搜尋功能大躍進！「關鍵時刻」直接找到想看的影片段落

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▲Google近年來不只致力於優化文字內容的搜尋，也積極開發影音搜尋功能。（圖／路透）

▲Google近年來不只致力於優化文字內容的搜尋，也積極開發影片搜尋功能。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

谷歌（Google）近年來不只致力於優化文字內容的搜尋，也積極開發影片搜尋功能，Google將推出YouTube「關鍵時刻」搜尋功能，使用者可以在Google上快速瀏覽影片，搜尋自己想看的影片片段。

時間較長的影片中，也許很多部份並不是自己想看的內容，Google的新功能可讓使用者在觀看長時間影片時，無需再經過繁複的操作手續，可直接透過關鍵字迅速找到想看的片段。

據《9to5Mac》報導，Google搜尋影片時，跟以前一樣會出現縮圖，而且會顯示一個時間軸，標記使用者想看的段落，影片下方會顯示一段簡述，只要輕點一下即可跳至下一部份。

這樣一來，不但可以輕鬆掃視影片中的內容，而且Google認為這對螢幕閱讀器用戶來說，使用更方便。

報導指出，Google的YouTube關鍵時刻搜索功能將先推出英文版，然後陸續推及其它地區。

此前，Google使用視覺分析工具Google Lens，提升手機的圖像搜尋功能，但Google加入影片內容搜尋功能後，使用者可以直接搜索到想看的影片內容，而不僅僅搜尋標題。

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