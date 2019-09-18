韓國瑜盼向郭台銘請益　蔡沁瑜：不想耽誤韓時間　大家各忙各的也很好

記者楊蕓／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘宣布不參選後，國民黨總統參選人韓國瑜表示，會透過各種管道找機會當面向郭台銘請益，永齡基金會副執行長蔡沁瑜18日受訪時回應，韓國瑜市政、選舉兩頭燒，「真的不需要特別安排，我們也不想耽誤他時間」、「如果可以的話，大家各忙各的也很好。」

蔡沁瑜表示，這幾天包含政界、商界、財經等，陸續有好朋友上門跟郭台銘交流意見，分析之後要往哪方向走，「但郭先生很忙，外傳他要去美國這件事，目前為止也排不出時間來，韓市長現在市政、選舉兩頭燒，真的不需要特別安排，我們也不想耽誤他時間」、「如果可以的話，大家各忙各的也很好。」

▲韓國瑜、郭台銘。（合成圖／ETtoday資料照）

蔡沁瑜表示，郭台銘不選，但政治上若秉持相同理念，還是可以一起合作。至於這幾天媒體有許多消息傳出，例如他不選的原因、決策過程等劇本，「很多都跟事實不符合，既然郭台銘退出選舉，就讓它成為過眼雲煙，不要再提了。」

對於韓國瑜認為兩陣營「理念一致」，蔡沁瑜表示，捍衛中華民國的概念、堅守主權是一致的，這無庸置疑，但也希望韓國瑜把市政選舉兼顧好，不要辜負韓粉的期待。

而國民黨在郭台銘退選後，態度也大轉彎，蔡沁瑜說，國民黨態度我們就不多做說明，「畢竟整個轉折改變，如人飲水冷暖自知，就這樣吧！」

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