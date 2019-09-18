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航空站也有開箱文！小港機場消防隊全體出動　飛機入鏡「這個狠厲害」　

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記者吳奕靖／高雄報導

近期流行開箱文，現在這股風潮也吹進了航空站， 小港機場消防隊也來趕一波熱度，全體隊員出動，頂著烈日就在機坪把裝備攤開，不過最吸睛的應該是一架港龍航空的飛機也入鏡，讓人看了都說：「有飛機真的很厲害」。

▲高雄航空站所屬的小港機場消防隊也來開箱，飛機意外入鏡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄航空站所屬的小港機場消防隊也來開箱，飛機意外入鏡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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高雄國際航空站的臉書網頁也趕一波開箱文，就在自家臉書上頭貼出了以「高雄國際航空站消防車開箱」為主題的一段影片，還寫了：「高雄熱情的太陽就是需要來點消暑的影片，今天剛好遇到消防隊的砲塔射水訓練，那就來個開箱文分享給粉絲們，消防隊除了每日勤務外，訓練操課是不可少的，平時除了精實的訓練外，據小編了解，最緊張最刺激的，會有不定期無預告的出勤測試，消救車輛需要從接到電話起，三分內火速到達機場任一地點，消防隊員每日在高壓環境下，難怪需要大量水柱支援」。

▲高雄航空站所屬的小港機場消防隊也來開箱，飛機意外入鏡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄航空站所屬的小港機場消防隊也來開箱，飛機意外入鏡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

影片當中可以清楚看到，消防隊員在烈日之下排列裝備，而且為了節省時間還特別以「快動作」來呈現，影片長度只有26秒鐘，不過其中最吸睛的「意外」裝備，就是跑道上頭還有飛機正在起降，而且消防車還有進行砲塔射水訓練，讓看到這段影片的民眾說：「有飛機真的很厲害」。

高雄國際航空站副主任孫翼中就表示：「機場消防隊是幕後英雄，平日大家看不到他們付出，但一友狀況要冒險搶救啊！我們機場消防隊在接獲塔台警鈴必須於2分半鍾內到達機場所有角落喔！可是分秒比爭啊！我們每月也都要實地抽測喔！」所以希望透過這段影片能夠讓大家給機場消防隊更多關注與掌聲。

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