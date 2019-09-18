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情侶毒趴！女「打滾＋呻吟」全身冰冷亡　男友不起訴但要賠錢

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▲毒品,違禁藥物,毒品氾濫,藥物濫用,成癮,反毒,戒斷,藥物依存。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市一名徐姓女子和柯姓男友赴友人劉女住處開毒趴，不料徐女因混用多種毒品施用，導致中毒身亡。（ET示意圖／記者李毓康攝）

記者廖安莘／台北報導

台北市一名徐姓女子和柯姓男友赴友人劉女住處開毒趴，不料，徐女混用多種毒品後，翌日凌晨先出現打滾、胡言亂語等失序行為，隔日上午又出現手腳冰冷等異狀。柯男與劉女2人直到下午才察覺徐女四肢僵硬、身上出現不明斑點，驚覺事態不妙才報警，但徐女已因多重藥物中毒身亡。高等法院審理後，法官認定柯男、劉女2人延誤就醫和徐女死亡有因果關係，判處2人應賠償徐女父親66萬多元確定。

判決指出，徐女與帶著K他命、PMA（甲氧安非他命）等毒品的柯男，2015年4月18日晚上8時到北市劉女住處舉辦毒趴，並飲酒作樂。翌日凌晨2、3時許，徐女出現打滾、胡言亂語、奇怪呻吟等嚴重失序、意識不清楚之行為。然而柯男、劉女並不以為意，直到19日上午11時，2人發現徐女呈現頭下腳上的狀態倒臥在床邊，且四肢冰冷、雙拳緊握等異狀，2人卻未報警，只是將徐女抬至床上，並幫徐女按摩手腳後，即各自回床睡覺。

不料，柯男、劉女2人19日下午3時許再度返回徐女所在房間，卻發現徐女已四肢僵硬、身上出現不明斑點，才知道事情不妙報警。警方抵達後發現徐女已無生命跡象，經法醫檢驗屍體，認定徐女是因多重藥物中毒身亡。

柯男、劉女在警詢時證稱，徐女因心情不好，表示自己想施用毒品，才會向他人購買Ｋ他命等毒品給她施用，沒想到會發生此意外。

徐女父親表示，不滿柯男、劉女2人提供毒品給女兒施用，見女兒酒醉仍同時服用多種毒品也未制止，加上延誤送醫，導致女兒中毒身亡。徐父對2人提出過失致死罪告訴，並要求2人應賠償他，包括喪葬費、扶養費、精神慰撫金等費用共151萬2019元。

刑事責任方面，台北地檢署經鑑定認為，徐女有濫用藥物史，且是自願施用，認定柯男、劉女2人過失致死罪的事證不足，將2人均以不起訴處分。

民事賠償方面，高等法院審理後，法官認定柯男、劉女2人未將徐女及時送醫，以致徐女死亡，其延誤就醫行為應負侵權的損害賠償責任，但徐女本身也有5成的過失責任，因此2人須連帶負起5成賠償，判應連帶賠償66萬7118元確定。

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