尋找屁王之王！放屁大賽「最響最久」都能奪冠　有機會拿高額獎金

▲ 第一屆放屁大賽22日將於蘇拉特市舉行。（示意圖／CFP，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

你放的屁是最響、最長、最有力的嗎？印度蘇拉特市本周末將舉行第一屆「放屁大賽」（What The Fart,WTF），只要拿下「屁王」稱號的人，就能把獎杯抱回家，甚至有機會奪得最高1萬5000印度盧比（約新台幣6500元）的獎金。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，這個活動是由當地居民Yatin Sangoi和Mul Sanghvi所發起，比賽類別分為「最久」、「最大聲」、「最悅耳」3大項，每位參賽者有60秒的時間表現，最終在喜劇演員的評選下，選出3名獲勝者。

談及舉辦比賽的想法，Yatin Sangoi坦言，其實這次的比賽並沒有明確目標，只是覺得放屁這件事情如果是在30年前發生，大家都會覺得很自然，但現在卻是一個被社會厭惡的行為，「其實大概25天前，我和家人一起看電影的時候，放了一個很大聲的屁，大家都笑了，我那時就想，如果有這種比賽，我一定會贏。」

Yatin Sangoi進一步提到，這場比賽的獲勝者可以把獎杯帶回家，但如果接下來找得到贊助商的話，他們也會獲得5000至1萬5000印度盧比的獎金。消息一出，網友們開始議論紛紛提到，「這是把弱點變優點的好方法」。

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