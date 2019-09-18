台男10個有8個頂「兩邊推高」髮型：很有型嗎？　鄉民曝解答

▲見到「兩邊推高、中間留髮」的髮型，許多人會聯想到貝克漢（右）。（圖／翻攝自IG）

記者張嘉晏／綜合報導

鬢角上方頭髮推掉、頭頂梳個油頭，似乎是許多男性特別喜歡的髮型，一名網友就觀察到，似乎有8成的台灣男性都頂著這款頭髮，好奇蔚為風潮的原因為何，對此鄉民也點出關鍵。

一名網友在PTT八卦版發文，他表示路上常看到年輕的台灣男生，10個有8個都留有「兩邊推高、中間一小搓」的髮型，好奇流行的原因為何，「是這樣特別有型嗎？」

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對此，大多鄉民都表示就是因為「天氣太熱」，而且這樣的髮型不需要花太多時間整理，「回去看十年前的髮型，覺得熱死」、「這樣涼爽多了」、「適合熱帶氣候」、「最討厭國中生那種蓋頭蓋臉的屁孩頭」。

▲ 鄉民看法不一。（圖／翻攝自PTT）

此外還有人認為，到一般快剪店要求剪短，設計師通常都這樣剪，其實自己用電剪推也方便，「百元剪髮這樣最好看」、「主要是兩旁頭髮過長就顯重，視覺上就頭很大」、「自己有買電剪，覺得長了些，就修」、「想看起來壞壞吧」。

事實上許多名人也都留有這樣的髮型，網友指出「貝克漢」和「金正恩」就屬其中，不過若兩旁剃太多、中間頭髮顯得太長，似乎就太過頭了，「完全沒那種質感」、「梳油頭變蜆仔」。

▼北韓領導人金正恩兩邊的頭髮也推掉。（圖／路透社）

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