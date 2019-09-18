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怕質詢看嘸人！民進黨做「韓國瑜人形立牌」爆他將請3個月無薪假

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▲民進黨團質疑韓國瑜請假，王淺秋回應 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲民進黨議員做韓國瑜人形立牌。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

國政市政兩頭燒的高雄市長韓國瑜，喊出平日拚市政，假日拚選舉，不過高雄市議會9月24日起開議，高雄市議員康裕成、簡煥宗、何權峰、邱俊憲、高閔琳18日召開「拒絕質詢人形立牌」記者會，直指高雄市長韓國瑜將於10月11日起連請3個月無薪假，挽救其岌岌可危的選情。

高雄巿議會從9月24日開議，民進黨團18日召開記者會，質疑高雄巿長韓國瑜為了拚總統，將從10月11日起，連續請假3個月，進而缺席他擔任巿長以來的第1次預算會期，這次會期是預算會期，將審查高雄市政府明年度的預算，且是韓國瑜就任巿長後的第1本預算書，但法定70天的會期，韓國瑜居然有63天不在議會，只進不到7天，已違背對市民託付。民進黨團要求韓國瑜說清楚會不會請假，如果要請假，就必須先接受質詢。

民進黨團拿出時任新北市長朱立倫為例，當時新北市議會民進黨團以人形立牌代替市長進行質詢，他們也把韓國瑜人形立牌準備好了，但喊出「高雄市議員們拒絕質詢人形立牌」。

▲民進黨團質疑韓國瑜請假，王淺秋回應 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高市新聞局長王淺秋。（圖／記者賴君欣攝）

對此新聞局長王淺秋表示「感受到民進黨議員深切關心，以及未雨綢繆擔心，他們所說的情節到目前沒有具體規劃，一但有請假會跟議員們報告」。

不過媒體詢問王淺秋「能保證市長不會請假嗎？」，王淺秋一度語塞「我…保證…你能保證不會離婚嗎，這沒什麼好保證的，目前的確沒規劃，有規劃一定會來做報告」。

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