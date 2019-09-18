影／評索國「斷台交陸」　人民日報：民進黨當局應反躬自問

記者馬叔安／綜合報導

索羅門群島16日決定和中華民國斷交並與大陸建交，《人民日報》海外版18日發表文章評論，索國此舉「符合國際法和國際關係基本準則」，並不是民進黨當局所說的「挖牆腳」，至於蔡政府所聲稱，大陸意圖以此影響台灣選舉的說法，則是「企圖轉移視線，嫁禍大陸，搪塞島內各界質疑，推卸主事者責任。」

▲外交部長吳釗燮、總統蔡英文。（組合圖／記者季相儒攝）

文章指出，蔡政府「還藉此挑撥離間，胡說大陸『打壓台灣人的國際空間，更是對國際秩序的公然挑戰，大陸影響台灣選舉的企圖不會得逞』。」

文章表示，民進黨當局上台3年多來，拒不承認九二共識，單方面破壞了兩岸關係發展的共同政治基礎，支持和縱容各種台獨活動，阻撓限制兩岸交流合作，升高兩岸對抗，不僅惡化了兩岸關係，導致台海形勢更趨復雜嚴峻，而且嚴重損害台灣同胞利益福祉，「對此，民進黨當局應反躬自問、深切反省。」

文章強調，從索羅門群島與之斷交的事件中，民進黨當局應該明白一個道理，那就是盡速把兩岸關係處理好，否則類似的事情還會發生，索羅門群島決定放棄台灣並與中國大陸建交，再一次充分證明，「隨著中國大陸國際地位的提升、影響力的擴大，國際社會堅持一個中國的格局日趨鞏固，『台獨』分裂沒有任何空間。」

▲索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。（圖／達志影像／美聯社）

針對索國斷交，外交部長吳釗燮16日晚間親自主持記者會並發表聲明，宣佈即日起中止與索羅門群島的外交關係，全面停止雙邊合作計畫，立即撤離我國大使館、技術團及台灣衛生中心人員，「對於中國政府這種打擊臺灣的行徑，政府予以強力譴責。」

►全文／外交部宣布與索斷交 吳釗燮譴責：中國影響大選企圖昭然若揭

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