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柯媽衝中選會拱選總統　柯文哲：她代表台灣知識份子的焦慮

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▲▼柯文哲接受媒體訪問。（圖／記者黃國霖攝）

▲柯文哲接受媒體訪問。（圖／記者黃國霖攝）

記者楊亞璇／台北報導

2020大選選戰詭譎多變，17日下午登記截止，當時「乾妹」前彰化縣立委黃文玲還要幫領表被拒，一度爆發衝突，柯文哲一直到最後一秒現身中選會，連柯爸柯承發、柯媽何瑞英也被捕獲現身。柯文哲18日被問及此事，認為柯媽代表台灣知識份子的焦慮，「我發現很鼓勵我選的是我媽媽，奇怪了」。

柯營幕僚指出，柯文哲的「國師團」民間友人17日下午陸續湧進市長室，力圖在時限截止前勸進柯登記參選總統。過程中，「國師們」與市長室幕僚大戰好幾回，包括柯心腹蔡壁如、副發言人陳冠廷、市長室機要陳建璋人都出來「護駕」，一致反對參選，甚至有幕僚索性擋在市長室門口，害怕柯文哲被帶去中選會登記。

柯文哲18日受訪時還原經過，他坦言，還是有很多熱情的支持者一直鼓勵他去選，「甚至還找到我媽媽，要去中選會把我媽媽帶走」。

被問及是否在17日下午動搖，柯文哲說，他覺得很煩，因為他下午還要幫天母商圈拍影片、跟幼稚園園長開座談會，「根本我就在開會拍片，他們要吵，還好有個機會可以讓他們要吵的到旁邊去吵」。柯文哲透露，幕僚裡面也有一半贊成、一半反對，不過他發現很有趣的是，50歲以下都反對選，50歲以上都支持選。

另外，外傳柯媽要求黃文玲，載他們到中選會，希望柯參選？對此，柯表示，「昨天早上媽媽打電話給我，我發現我媽媽大概代表台灣知識份子的焦慮，郭台銘沒選，這樣你是要怎樣，我說台灣沒那麼危險，我發現很鼓勵我選的是我媽媽，奇怪了」。

此外，有消息稱柯媽不諒解鴻海創辦人郭台銘臨時退出，害柯來不及登記？柯文哲表示，「當然是這樣，郭台銘要選我們當然支持他，其實我本來選的意願就不高，只是突然不選，天啊，這怎麼處理」。

至於黃文玲聲稱有柯文哲的身分證，柯文哲則是亮出身分證說，「我身分證都隨時帶在身上，還好我的身分證帶在身上，不然就被登記了」。

對於被妻子陳佩琪爆料曾在當天早上問她有沒有1500萬，柯文哲表示，要選要準備1500萬，這次不能再去拿房子去抵押，太可怕了，不過是否意味有在思考選總統，柯推說「跟她聊天，夫妻之間聊天多的是」。

外傳「虧雞福來爹」、伍彩集團總裁林義豐被國師團建議為副手人選，柯文哲指出，總是旁邊有熱心的人，會跟你說副手要找誰，其實林義豐本來他準備100萬是他要自己去登記，「他說我要選也可以當副手，總是旁邊有很多熱心的人」。

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